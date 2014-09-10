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FT: Türkiye internet üzerinde kontrolü artırıyor

Gazetenin web sitesindeki haberinin başlığı, "Türkiye internet üzerinde kontrolü artıran yasa tasarısını açıkladı".

10 Eylül 2014 11:22

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de hükümetin internet üzerinde kontrolü artırdığını yazdı.

Gazetenin web sitesindeki haberinin başlığı, "Türkiye internet üzerinde kontrolü artıran yasa tasarısını açıkladı".

Financial Times'ın İstanbul'daki Türkiye muhabiri Daniel Dombey haberinde Türkiye'nin kısa süre önce BM'nin de desteklediği İnternet Yönetimi Forumu'na ev sahipliği yaptığını hatırlatmış.

"Torba Kanun Tasarısı"nda son dakikada yapılan değişikliğe göre kişilerin hangi adreslere girdiği ve ne kadar kaldığına dair bilgiler artık Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda (TİB) saklanacak.

Financial Times, TİB Başkanı'na "ulusal güvenlik, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesini önlenmesi" için 4 saat içinde internet sitelerine erişimi engelleme yetkisi verildiğine dikkat çekiyor. Bu durumda engelleme kararı 24 saat içinde mahkemeye sunulacak ve hâkim 48 saat içinde kararını açıklayacak.

 

‘Anayasa'ya uygun değil’

 

Gazeteye konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Yaman Akdeniz'e göre tasarı Anayasa'ya uygun değil zira TİB gibi tartışmalı bir kuruma ne getireceği belli olmayan bir yetki veriyor.

Financial Times'taki haberde TİB'in başında eski bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin olduğu, TİB'in bu yıl Twitter ve YouTube'a erişim yasağı getirdiği, Anayasa Mahkemesi'nin bu yasakları kaldırdığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise TİB'in yetkilerinin MİT'e devretmesini planladığı yönünde sinyaller verdiği belirtiliyor.

Yine gazeteye konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, "Uzmanlar çok sayıda başka seçenek üzerinde de çalıştı ama vatandaşlarımızın haklarını korumunun en iyi formülü bu" diyerek düzenlemeyi savunmuş.

 

‘Çok güçlü bir mesaj’

 

Princeton Üniversitesi'nden Bilgi Teknolojisi Politika Merkezi'nden Zeynep Tüfekçi'nin görüşleri ise şöyle:

"Bu değişikliği İnternet Yönetimi Forumu'ndan hemen sonra yapmak, dünyaya ve (11. Cumhurbaşkanı Abdullah) Gül'e biz bildiğimiz gibi davranacağız demektir. Bu da Erdoğan'ın yolu ve çok güçlü bir mesaj gibi görünüyor."

Geçen yıl TBMM'den geçen internet yasasında, Gül'ün itirazı üzerine bazı değişiklikler yapılmıştı.

TİB'in "internet üzerinde hangi kullanıcının hangi adresi ziyaret ettiği, hangi kişi ile ne zaman ve ne kadar süre ile iletişim kurduğu yönündeki" önemli bilgileri içeren internet trafiğine ilişkin verilere erişmesi için "mahkeme kararı" şartı getirilmişti.

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Financial Times haberinin sonunda ise Torba Yasa Tasarısı'nın yürürlüğe girmesi için nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının gerektiğini hatırlatmış. 

 

BBCTürkçe

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