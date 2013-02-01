FT: Türkiye göklerdeki faizi yere indirdi

Financial Times gazetesi, Türkiye’nin yüksek seviyelerdeki faiz oranlarını düşürdüğüne dikkat çekti.



Financial Times, Türkiye’nin piyasalardaki performansını değerlendirdi. Gazete, Türkiye’nin yüksek seviyelerdeki faiz oranlarını yere indirdiğine dikkat çekti.

İMKB Başkanı İbrahim Turhan ile konuşan gazete, eski günlerin geride kaldığını, Ankara’nın artık kendini bölgede bir rol modeli olarak gördüğünü yazdı.

Turhan röportajında Türkiye’nin eski piyasa performansını şu şekilde değerlendirdi:

"Bu yüzyılın başlarında kadar Türkiye’de enflasyon yüzde 90 seviyelerindeydi. Yüksek bütçe açıkları ve göklerdeki faiz oranlarıyla borçlanılırdı. Zaten uzun vadeli borçlanma en fazla 3 ya da 4 olurdu. Hükümet iç piyasada yüzde 120, yüzde 130 gibi faiz oranlarıyla borçlanırdı. Ancak bütün bunlar 2000-2001 krizinden sonra tamamen değişti.”



Örnek mali disiplin



Haberde Türkiye’nin krizden sağlam çıkma şansını iyi değerlendirdiği ve örnek bir mali disiplin süreci izlendiğine dikkat çekildi.

Türk lirasının hakim olduğu tahvil piyasasısın 1996’dan bu yana yedi kat büyüdüğü, 2012 ortasında 206 milyar dolarlık bir piyasaya dönüştüğü belirtildi.

Bununla birlikte Türkiye’de enflasyonun yüzde 6 seviyesine çekilmesiyle uzun vadeli borçlanmanın da arttığı ifade edildi.

Türkiye ilk 10 yıl vadeli devlet tahvilini Ocak 2010’da sattı ve yüzde 10,5 ile borçlandı. Şu anda tahvil getirisi yüzde 6,6’ya gerilemiş durumda.