FT: Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ile bilinmezliğe giriyor

İngiliz Financial Times gazetesinde Daniel Dombey'nin kaleme aldığı makalede Ağustos ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda kamuoyundan Putin usulü bir yönetim tarzına geçiş eleştirilerinin artacağı belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, makalede yerel seçimlerden başarıyla çıkan Erdoğan'ın daha büyük bir sınava hazırlandığı belirtiliyor ve "Başbakan Erdoğan eğer aday olursa kazanma şansı son derece yüksek. Ancak asıl bilinmezlik yaratan ülkenin ilk doğrudan seçilen Cumhurbaşkanı'nın ne kadar yetkiyle donatılmış olacağı" deniyor.

Makale şöyle devam ediyor: "Ülkenin doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı'nın Vladimir Putin modeline mi, yoksa tamamen sembolik görevi olan İngiltere Kraliçesi'ne mi daha yakın olacağı belirsiz. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi ikinci seçeneğin daha olası olduğunu gösteriyor.

Son 25 yılda iki kez etkili Başbakanlar Cumhurbaşkanlığı makamına çıktı ve siyasetteki etkilerini kaybetti. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı da büyük ölçüde sembolik bir rol olarak kaldı. Ancak Erdoğan seçilirse siyasetin arka planında kalmayı kabullenecekmiş gibi gözükmüyor"

'Yetkiler uyandırılabilir'

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması durumunda Çankaya'nın uzun süredir hiç kullanılmayan yetkilerinin uyandırılabileceğinin ifade edildiği yazıda, "Erdoğan'ın daha önce 'Cumhurbaşkanı elindeki yetkilerin tümünü kullanmalı' dediğini biliyoruz. Çankaya'nın bakanlar kurulunu toplama ve kurula başkanlık etme yetkisi Erdoğan döneminde sıkça kullanılabilir" deniyor.

Mart ayındaki yerel seçimlerin uzun soluklu bir mücadelenin ilk ayağı olduğu ifade edilen yazıda, Erdoğan'ın önünde riskler olduğu da belirtiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yerel seçimlerde aldığı oyların 2011 genel seçimine kıyasla 2 milyon daha az olduğu hatırlatılıyor.

Makale şöyle sonlanıyor: "Eğer AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı beklenenden daha az oyla seçilirse yeni Cumhurbaşkanı yetkilerini dilediği kadar rahat kullanamayabilir. Bu durumda Başbakan Erdoğan'ın elindeki siyasi güç azalabilir. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda kamuoyundan Putin usulü bir yönetim tarzına geçiş eleştirilerinin arttığı da görülecektir."