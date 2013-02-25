FT: Köprü-otoyol ihalesinin iptali hayal kırıklığı

Financial Times gazetesi, iptal edilen köprü-otoyol ihalesini değerlendirdi. Gazete, kararın şirketler için büyük hayal kırıklığı olduğunu yazdı.



İngiliz Financial Times gazetesi, iptal edilen köprü-otoyol ihalesini sayfalarına taşıdı.

Gazete, 'Şirketler ve Piyasalar' ekinde Türkiye'nin altyapı projeleri için milyarlarca dolarlık yabancı yatırım çekmeye çalıştığı bir zamanda 5.7 milyar dolarlık bir özelleştirmeden vazgeçerek ülkenin en büyük holdingine ve ortağı Malezya devlet fonuna engel çıkardığını yazdı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği bir kurul tarafından uygulanan veto, özelleştirme ihalelerine giren yatırımcıların ne kadar kesinlik bekleyebileceğini bazı uzmanların sorgulamasına neden oldu. Türkiye'nin en çok kullanılan otoyollarının 25 yıllığına işletilmesi için açılan ihalenin iptali Türkiye'nin en büyük holdingi Koç ve Malezya devlet fonu Khazanah'ın sahibi olduğu UEM için büyük hayal kırıklığı oldu. Gerçekleşmesi durumunda, bu, ülkenin en değerli ikinci özelleştirmesi olacaktı. İhaleyi eleştiren Erdoğan, beklenenden çok daha az gelir elde edildiğini söyledi."

17 Aralık 2012'de düzenlenen ihalede, en yüksek teklifi 5 milyar 720 milyon dolarla Koç Holding AŞ - UEM Group Berhad - Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Ortak Girişim Grubu vermişti.



BBCTürkçe