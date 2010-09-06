FT: Etteki artış sosyal patlamaya yol açabilir

T24- Arap ülkelerinde kırmızı et fiyatlarının yaz aylarında üçte bir oranında artması büyük iftar sofraları kurmayı seven Arap halkını zor durumda soktu.



Financial Times'a göre, et fiyatlarındaki artışın tahıl fiyatlarındaki yükselişle aynı döneme denk gelmesi, sosyal patlama endişesi doğurdu.



NTV'de yer alan habere göre, buğday fiyatları, Ağustos ayında, Rusya'daki kuraklık nedeniyle 23 ayın en yüksek düzeyine çıkmıştı.



Buğday fiyatlarındaki artış Mısır'dan Senegal'e birçok ülkede protesto gösterilerine yol açmıştı. Geçen hafta Mozambik'te ekmek fiyatlarını protesto etmek için yapılan bir gösteride 10 kişi ölmüştü. Et ve buğday fiyatlarının aynı dönemde artması, 2007-2008 döneminde yaşanan gıda krizinin tekrarlanacağı endişesine neden oldu.



Domuz etinin İslam'da yasak olması nedeniyle, Müslüman ülkeler, dünyanın en büyük kırmızı et pazarlarından birini oluşturuyor. Et fiyatlarındaki artışın en büyük nedenlerinden biri, Avustralya ve Yeni Zelanda'da hayvan sayısının azalması. Diğer bir neden de buğday fiyatlarındaki artış. Çünkü dünyanın en büyük tahıl ithalatçılarından olan Suudi Arabistan'da, çiftçilerin hayvanlarını arpayla besliyor.



Bazı Arap ülkeleri sosyal patlamayı önlemek için, teşviklerle halkın temel yiyecek maddelerine daha ucuza ulaşmasını sağlıyor. Örneğin her 10 kişiden 4'ünün fakir olduğu Mısır'da, ekmek ve bazı diğer temel gıda ürünlerine teşvik uygulanıyor. Ancak et, teşvik uygulanan gıda maddeleri arasında yer almıyor.