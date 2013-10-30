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Dünya

FT: Esad isyancı bölgelere tıbbi yardımı ve gıda teminini engelliyor

Financial Times, Suriye’deki Beşar Esad rejiminin kimyasal silahlarını teslim ve imha etmesi için ABD ve Rusya arasında varılan uzlaşmayı eleştiriyor

30 Ekim 2013 10:39

Financial Times gazetesi bugünkü başyazısında, "Beşşar Esad rejiminin kimyasal silah kullanmak yerine, isyancı bölgelere karşı ‘açlık savaşı’ başlattığını belirtti. Nüfusun büyük bölümüne tıbbi yardımı, gıda teminini ve insani desteği engelliyor" ifadelerini kullandı.

Silah denetçilerinin 20’yi aşkın kimyasal silah deposuna girmesinden ABD’nin memnun göründüğü belirtilen başyazıda, “bayram etme zamanı olmadığı” belirtilerek şöyle deniyor:

“Birincisi; Esad rejiminin elindeki tüm stokları teslim etmesi muhtemel değil. Şüphesiz bir miktar kimyasal madde bulunduracaktır. Daha önemlisi; kimyasal silahların ayıklanması anlaşmasının, ülkeyi harap eden iç savaşın çözümüne hiçbir katkısı olmayacak. Bu gazete, söz konusu anlaşmanın kısmen Suriye’ye yönelik bir Amerikan füze saldırısını önlediği için haklı olduğuna inanıyor. Fakat bu anlaşma öteden beri, Beşar Esad’ın diğer araçlarla halkına yönelik kanlı saldırılarını meşrulaştırarak, onun konumunu sağlamlaştırma riski taşıyordu."

“Şimdi bu korkular gerçeğe dönüşüyor. ABD geçen hafta, Esad rejiminin kimyasal silah kullanmak yerine, isyancı bölgelere karşı ‘açlık savaşı’ başlattığını belirtti. Nüfusun büyük bölümüne tıbbi yardımı, gıda teminini ve insani desteği engelliyor. Taktikleri düpedüz barbarca.”

Gazete, ABD Başkanı Barack Obama’ya, tekrar iç savaşı sona erdirmek üzerine yoğunlaşmayı tavsiye ediyor. 

Guardian’ın Orta Doğu Editörü Ian Black de, yarım milyon civarında Suriyeli bebeğin çocuk felci riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Black, BM’nin ve yardım kuruluşlarının İslamcı savaşçılara ve rejim güçlerine, çocuk felci aşısı yapılabilmesi için ateşkes çağrıları yaptığını aktarıyor.

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