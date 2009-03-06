FT: Ermeni tasarısı ABD-Türk ilişkilerini bozar

İngiltere'de yayımlanan günlük siyaset ve ekonomi gazetesi Financial Times, "Ermeni tasarısının ABD Kongresinde ele alınması girişimlerinin yinelenmesinin Ankara ile ilişkileri tehdit edeceğini" yazdı.



"Türkiye'nin ABD'nin NATO içindeki güvenilir müttefiki olduğuna" işaret edilen haberde, "ABD Başkanı Barrack Obama'nın uzun süredir desteklediği karar tasarısının çıkartılmasını isteyen kesimin, tasarıyı destekleyecek yandaşlar aramaya başladığı" kaydedildi.



"Tasarının Türkiye-ABD ilişkilerini tehlikeye sokacağı yönünde sık sık uyarıda bulunan Ankara'nın 2007 yılında İncirlik üssünün kullanımı konusunu gündeme getirerek, tasarının kabulünü engellediği" görüşü dile getirilen haberde, "Obama'nın seçim kampanyası vaadini yerine getirmeme ile stratejik bir müttefikle olan uzun geçmişe dayalı savunma bağlarını riske atma arasında tercih yapma durumunda kaldığı" ifade edildi.



"Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın Türkiye'nin ABD'nin Irak'tan çıkışına yardım etme konusunda pozitif bir yaklaşım içinde olduğunu açıkladığı ve ABD'nin aynı zamanda Afganistan'da da Türkiye'nin daha çok yardımını istediği" belirtilen haberde, "bir Türk heyetinin Ermeni tasarısının kabul edilemez olduğu ve Türkiye'deki kamuoyunun görüşlerini son derece olumsuz etkileyeceği mesajlarını vermek üzere Washington'da bulunduğu" kaydedildi.



"Türk liderlerin Ankara'yı ziyareti sırasında konuyu ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de görüşecekleri" ifade edilen haberde, "böyle bir tasarının Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin onarılması çabalarına zarar vereceği uyarısında da bulunulacağı" belirtildi.



"ABD Kongresi'nin bazı üyelerinin Türkiye'nin yakın zamandaki davranışlarının yarattığı kızgınlığın tasarının Senato'da kabul şansını arttırdığını savundukları" kaydedilen haberde, "özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırgan tutumuyla ilgili ifadelerinin Yahudiler ve İsrail'e destek veren kesimleri kızdırdığı" görüşü dile getirildi.



Tasarının 24 Nisan öncesinde Kongre'ye sunulacağına dair duyumlara da yer verilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye ile ilişkilere zarar verebileceği düşüncesiyle tasarıya daima karşı çıktığı bildirildi. Haberde, "konunun Türkiye'de tabu olmaktan çıktığı" da belirtildi.



Haberde, ABD yönetiminin henüz tasarı konusundaki kararını vermediği kaydedildi.