FT: Erdoğan Araplar arasında köprü kuruyor

İngiltere'de yayımlanan günlük ekonomi ve siyaset gazetesi Financial Times, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının önlenmesi ve bir ateşkesin sağlanması" amacıyla Ortadoğu'ya başlattığı diplomasi turunu, "Türkiye Arapları birleştirmek için köprüler inşa ediyor" şeklinde değerlendirdi.



Gazetenin haberinde, "Erdoğan'ın bu geziyle İsrail'in Gazze'ye saldırısına ortak tepki vermekte zorlanan Arap ülkeleri arasındaki farklılıkları gidermek için inisiyatif alma kararlılığının görüldüğü" belirtildi.



Haberde, Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının da Kahire'de ortak tavır belirlemek amacıyla acil toplandığına işaret edildi.



Haberde, "Türkiye'nin Arap Birliği üyesi olmadığı, İsrail ile yakın ilişkiler içinde bulunduğu, ancak bu ülkenin Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında güçlü bir duruş sergilediği" belirtildi. Haberde, "Türkiye'nin tepki olarak İsrail ile Suriye arasında yürütülen dolaylı görüşmelerdeki arabulucu rolünü de askıya aldığı" kaydedildi.



"Başbakan Erdoğan'ın gezisi çerçevesinde Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün'e gideceği ve barışın tesisi için bu ülkelerin liderleriyle görüşeceği" ifade edilen haberde, "söz konusu ülkelerin Washington'ın bölgedeki en büyük müttefikleri olduğu ve siyasal İslam'ın yükselişi ve İran'ın bölgedeki etkisinin artmasıyla ilgili kaygıları paylaştıkları" görüşü dile getirildi.



"Erdoğan'ın ayrıca Suriye'ye uğrayacağına" işaret edilen haberde, "bu ülkenin başına buyruk bir tutum izlediği, Şam'ın Hamas'a destek verdiği, ancak başta Mısır olmak üzere diğer Arap ülkelerinin Hamas'ı barışın önünde bir engel olarak gördüğü" belirtildi.