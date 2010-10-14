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Ekonomi

FT: DOĞAN YAYIN HİSSELERİNE 4 TALİP VAR LONDRA (A.A)

14 Ekim 2010 15:20

-FT: DOĞAN YAYIN HİSSELERİNE 4 TALİP VAR LONDRA (A.A) - 14.10.2010 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Doğan Yayın Grubu'nun hisselerini satın almak isteyen bazı medya ve özel sermaye şirketleri olduğunu yazdı. Gazetenin Şirketler ve Piyasalar ekinde yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, Avrupa medya şirketi RTL, ABD medya şirketi Time Warner ve özel sermaye şirketleri KKR ve TPG Capital, Doğan Yayın Grubuyla ilgilenen şirketler arasında bulunuyor.  Doğan Yayın Grubu'nun muhtemel satış sürecinde danışmanlık yapması için Goldman Sachs'ı görevlendirdiğini kaydeden FT, şirketin geçen yıl 3,4 milyar dolar vergi cezasına çarptırıldığı bilgisine yer verdi.  Analistlerin Aydın Doğan'ın vergi cezasını ödemek için bazı televizyon ve gazetelerini satması gerektiğini söylediğini belirten gazete, ''Ancak Doğan'ın çok satan gazetesi Hürriyet'i ve çok izlenen televizyon kanalı Kanal D'yi satmakta isteksiz olduğu'' yorumunu yaptı. 

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