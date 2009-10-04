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Dünya

FT: Blair, AB'nin ilk başkanı olmak için favori

Lizbon Anlaşması'nın onaylanmasıyla Britanya'nın eski Başbakanı Blair'a AB'nin başkanlık yolu açıldı.

04 Ekim 2009 03:00

İrlanda'da önceki gün referanduma sunulan Lizbon Anlaşması'nın onaylanmasıyla Britanya'nın eski Başbakanı Tony Blair'e AB'nin ilk başkanı olma yolunun açıldığına dikkat çekiliyor.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde, Blair'in AB başkanlığı ihtimaliyle ilgili olarak, "Britanya Başbakanı Gordon Brown geçen haftayı, Brighton'da yapılan, lideri olduğu İşçi Partisi kongresinde siyasi hayatı için mücadele ederek geçirirken, Britanya başbakanı iken başarılı olan Tony Blair, sürpriz bir yeniden doğuşun keyfini sürmek üzere olabilir" ifadesine yer veriliyor.

Haberde ayrıca, Britanya kabinesinden adı belirtilmeyen bir bakanın görüşlerine yer verilerek, bu yetkilinin, "Avrupa'nın geri kalanından gelen sinyallerin Blair'in AB'nin ilk başkanı olacağını gösterdiğini" söylediği belirtiliyor.

Lizbon Anlaşması'nın onaylanmasıyla Blair'in bu ay sonunda Brüksel'de yapılması planlanan AB zirvesinde AB liderleri tarafından bu göreve getirilebileceğine dikkat çekilen haberde, Britanya Başbakanı Brown ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Blair'in "AB Başkanlığını" desteklediği bildiriliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise eski Başbakanı desteklemediğine dikkat çekiliyor.

Lizbon Anlaşması, AB'nin kurumsal yapısında ve işleyişinde önemli değişiklikler öngörüyor. İngiliz gazeteleri, İrlandalıların anlaşmayı onaylamasıyla yeni bir Avrupa Konseyi Başkanlığı makamının ortaya çıkacağı ve Britanya'nın eski Başbakanı Tony Blair'in de AB başkanlığına bir adım daha yaklaşmış olacağı yönünde haber ve yorumlara yer veriyordu.

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