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FT: AB Türkiye ile 'yargı ve temel haklar' başlığını açar mı?

Financial Times: Müzakerelerin başladığı 2005'ten beri, 13 başlık açılırken, sadece biri kapatılabildi

23 Ekim 2013 11:10

Financial Times gazetesi bugün, Avrupa Birliği'nin üç yıllık bir aradan sonra Türkiye ile yeni müzakerelere 5 Kasım'da başlama kararına ilişkin bir habere yer veriyor. Haberde, dışişleri bakanlarının, komisyonun "yargı ve temel haklara ilişkin" kilit önemdeki başlığı ilerletmeye yönelik çağrısına karşılık vermediği vurgulanıyor.

Daniel Dombey ve Peter Spiegel imzalı haberde, AB'nin daha önce Haziran'da başlayacağını açıkladığı görüşmeleri, polisin aynı ay içinde Gezi Parkı gösterilerine sert müdahalesi nedeniyle, hükümete yapılan eleştiriler üzerine erteleme kararı aldığı hatırlatılıyor.

BBC Türkçe’de yer alan haberde, kararın Avrupa Komisyonu'nun geçen hafta yayımladığı 2013 ilerleme raporunu takip ettiği belirtiliyor. Demokratikleşme paketinden olumlu bahseden raporun, Gezi Parkı eylemlerinde polisin 'aşırı güç kullandığına' dikkat çektiği vurgulanıyor.

Haberde, Başbakan Erdoğan'ın dün AB'nin, üyelik sürecinin temelinde yer alan ve Türkiye'nin ilerlemesine ilişkin değerlendirmesini yayımlama hakkını sorgulamasına da yer veriliyor.
35 başlık altında sınıflandırılan müzakere fasıllarının pek çoğunun hala açılmadığına dikkat çekilen haberde "müzakerelerin başladığı 2005'ten beri, 13 başlık açılırken, sadece biri kapatılabildi." deniyor.

"AB Dönem Başkanı Litvanya'nın Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, aday ülkelerin yeni başlıkları görüşmeye ancak "temel ölçütler karşılandığı ve yerine getirildiği takdirde" başlanabileceğini söyledi. Bu da Ankara'ya, Brüksel'in başka başlıklara geçmeden daha fazla ilerleme beklediği mesajı veriyor."

"Brüksel'de pek çokları, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin, protestoların doruğa ulaştığı sırada temel haklara saygı göstermekte yetersiz kaldığı görüşü nedeniyle, yargı ve temel haklara ilişkin tartışmayı başlatmanın gerekli olduğuna inanıyor."

Diğer aday ülkelerin üyelik müzakereleri doğal olarak bu tür temel meselelerle başlıyor ama üyelik görüşmelerine 2005'te başlayan Türkiye için, ilgili başlıklar Kıbrıs tarafından halen veto edilmiş durumda.

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