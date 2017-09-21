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Yaşam

FSM'de 'Serbest Geçiş Sistemi' çalışmaları başlıyor!

Çalışmaların 7 Kasım'a kadar süreceği bildirildi

21 Eylül 2017 17:50

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde serbest geçiş sistemi çalışmaları 23 Eylül Cumartesi gecesi başlıyor. Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Alternatif güzergâhlar olarak Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri gösterildi.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi tesis edilecek. Söz konusu iş kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacak, bu TAK'ların altından dört şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlanarak yol, trafiğe açılacak.

İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklama şöyle:

"Bu çalışmalar, 23.09.2017 Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak olup 07.11.2017 Salı günü saat 22.00'da tamamlanacak. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak . Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerimizin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları uygun olacaktır."

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