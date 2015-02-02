FSM'de kapatılan gişeler bugün 16:30'da açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan 25 Ocak 2015’te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) ücret toplama sisteminde başlatılan çalışmaların tamamlandığını ve son rötuşların ardından köprüdeki trafik akışının bugün saat 16.30’dan itibaren normale döneceğini açıkladı.

FSM’deki çalışmalar kapsamında serbest geçiş ücret toplama sistemi için köprü gişe alanındaki kanopiler ve gişe adalarının kaldırıldığını belirten Lütfi Elvan, işin planlanandan 6 gün önce bitirildiğini vurguladı.

Çalışmaların sürücülerin can ve mal güvenliği için titizlikle yürütüldüğüne dikkati çeken Bakan Elvan, yapılan düzenleme ile sürücülerin büyük bir kolaylığa kavuşacağını ifade etti. Elvan, çalışmalar sebebiyle trafikte yaşanan sıkıntılar olduğunu hatırlattı ve gösterdikleri sabır için tüm İstanbullulara teşekkür etti.

FSM üzerindeki gişe adalarının kaldırılması ile sürücüler 5 şeritli yolda şerit değiştirmeden ilerleyerek köprüye girecek ve böylece zaman kaybının önüne geçilecek. Zira yeni düzenleme ile araçların OGS veya HGS geçişine yönelmesine gerek kalmayacak, her şeridin üstünde iki sistemin de tanıyıcı sistemleri olacak.

FSM’deki çalışmalarda neler yapıldı?

5 Adet Gişe adası ekskavatörler ile kırıldı.

Gişe adaları üzerindeki kanopilerde yer alan beton plaklara (10m genişliğinde 30m boyunda) karot delikleri açıldı.

Plak Kirişlerinin tel testere yöntemiyle kesilerek birbirinden ayrılması sağlandı.

Kesilen betonarme plak kirişlerinin 100 Tonluk Vinç yardımıyla yerinden alınması gerçekleştirildi.

Plak kirişleri beton kırıcılı makinelerle yerde kırılarak moloz haline getirildi ve döküm sahasına nakledildi.

İki adet yüksek dayanımlı ana taşıyıcı ayak kolon ve kirişinin tel testere yöntemi ile kesilerek moloz haline getirilip döküm sahasına nakli sağlandı.

5 adet gişe adası ve 2 adet betonarme ayak temel betonlarının kırılıp zemin seviyesinin altına inilerek asfalta hazır hale getirildi.

5 Adet gişe adasının kurulduğu tüm alandaki yıkım çalışmaları esnasında asfalt yüzeyinde meydana gelen bozulmalar tamir edilip trimer makinesiyle tüm yüzey kemirilip temizlenerek bu kesimdeki otoyol ana gövdesinin asfalt aşınma tabakası yapıldı.

Eski gişe sistemlerine yönelik asfalt yüzeyindeki tüm işaretleme çizgileri sujeti yöntemiyle silinerek yeni geçiş projesine göre takların altından 5 şeritli geçişe yönelik yatay ve düşey işaretleme tamamlanıp otoyol şerit çizgileri çizilerek geçişe hazır hale getirildi.

Tüm bu çalışmalar esnasında güvenlik önlemleri en üst düzeyde alınmış olup, çevreye ve trafikte seyreden araçlara kırılan parçaların sıçramaması için gerekli özen gösterilmiştir.

OGS ve HGS aynı şeritte

Ücret toplama noktalarında şerit tercihi yapma zorunluluğu ortadan kalkacak.

OGS ve HGS sistemleri sadece kendi abonelerini ücretlendirecek.

Sistemin tamamına ilişkin kaçışları OGS sistemi tespit edecek.

Geçiş yapan aracın öncelikle plakası OGS sistemine ait kameralarla tespit edilecek, araçta OGS etiketi var ise OGS sistemi tarafından ücretlendirilecek, HGS etiketi var ise HGS sistemi tarafından ücretlendirilecek.

OGS sistemi, HGS sistemine ait araçlar ile kaçak geçiş yapan araçlara ait plaka bilgilerini bir program yardımıyla HGS sistemine sorgulatacak. HGS sistemi tarafından ücretlendirilen araç plaka bilgileri OGS sistemine tekrar bildirildikten sonra Kaçak Geçiş Yapan araçların plakası, cezalı geçiş uygulaması için kayıt altına alınacak.