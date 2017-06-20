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FSM'de İran plakalı 3 kaçak tır

Sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde İran plakalı tırlar kameraya yakalandı.

20 Haziran 2017 18:31

Sabaha karşı İran plakalı 3 kaçak tır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinden geçti. İran'dan Avrupa'ya mal taşıyan iran plakalı tırlar, yasak olmasına rağmen FSM'yi kullanarak Asya'dan Avrupa'ya geçti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki Asma Köprülerden Geçebilecek Araç Türleri sınıflandırmasında TIR'lar için geçebilecekleri tek köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü olarak görünüyor. Üstelik bu yasak 24 saat boyunca geçerli.  Sadece özel izinli kamyonların, o da trafiğin yoğun olmadığı saatlerde FSM'den geçişine izin veriliyor. Arka arkaya seyreden 

iArka arkaya seyreden İran plakalı 3 tırın FSM üzerinden geçiş anları kameralara yansıdı. Asya'dan Avrupa'ya geçişte gişe ve dolayısıyla ödeme olmadığı için, yabancı plakalara yazılacak cezalarda zorluk çekiliyor. İran tır şoförleri bu durumdan haberdar oldukları için  sıklıkla bu yönteme başvuruyorlar.

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