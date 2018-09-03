FSM'de intihar girişimi; Trafik yoğunluğu yaşanıyor-1
Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL,(DHA)
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor
03 Eylül 2018 17:53
Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL,(DHA)
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişimi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa\'dan Anadolu yakasana geçiş istikametinde korkuluklara çıkan kişiyi polisin ikna çabası sürüyor.
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