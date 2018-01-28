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FSM'de intihar girişimi trafiği

Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-FATİH Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor

28 Ocak 2018 22:08

Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-FATİH Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulunuyor. Yaklaşık bir saattir ikna edilemeyen kişi nedeniyle, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İntihar girişimi devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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