FSM'de bir şerit daha trafiğe kapatılacak!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle bu geceden itibaren 1 şerit daha trafiğe kapatılacak. Köprüde kapalı şerit sayısı 3 olacak.

25 Temmuz Çarşamba günü gece yarısından itibaren kapatılacak bu şeritle Ankara istikametinde kapatılacak şerit sayısı üç olacak.

Söz konusu şeridin çalışmaların tamamlanmasının ardından 27 Temmuz Cuma günü yeniden trafiğe açılacağının duyurulduğu İBB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yürütülen FSM Köprüsü bakım onarım çalışmaları kapsamında asfalt çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılacak. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, birinci faz asfaltlama çalışmaları yapılacağından zorunlu olarak şerit kısıtlamasına gidilecek. 25 Temmuz Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren Güney taşıma yolundaki 1 şerit daha trafiğe kapatılacaktır. Güneydeki kapalı şerit sayısı 3 olacak, kalan 5 şerit ise trafiğin yoğun olduğu istikamette 3 şerit, diğer istikamette ise 2 şerit olacak şekilde trafiğe hizmet verecektir. Cuma günü 00:00'dan itibaren kapatılan 3. şerit tekrar trafiğe açılacaktır. Aynı gün kuzey taşıma yolunun sol iki şeridi trafiğe kapatılarak çalışmalar sürdürülecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Buna göre;

Sabah: Anadolu-Avrupa geçişi: 3 şerit

Avrupa-Anadolu geçişi: 2 şerit

Akşam: Anadolu-Avrupa geçişi : 3 şerit,

Avrupa-Anadolu geçişi: 2 şerit olarak hizmet verecek.

İETT Genel Müdürlüğü bu çalışmalardan dolayı hem deniz taşımacılığını desteklemek hem de köprüden geçen hatlarda doğacak talebi karşılamak üzere ilave otobüs seferleri hizmete koyuyor.

Otobüs A.Ş 'de deniz ulaşımını destekleyerek ring seferlerini arttıracak.

Şehir Hatları A.Ş. tarafından Küçüksu-İstinye arasında başlatılan yolcu taşıma saatleri vatandaşlardan gelen talep üzerine yeniden düzenlendi.

İstanbul'un kent içi deniz ulaşımını sağlayan Şehir Hatları, köprü geçişinde İstanbullulara nefes aldıracak yeni bir hattı daha hizmete soktu.

İki yaka arasındaki geçişlerde karayolu trafiğine alternatif çalışmalar yürüten İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Hatları, Küçüksu - İstinye , İstinye - Küçüksu seferlerini, köprülerdeki trafik yoğunluğunun en üst seviyede yaşandığı saatlerde yapılıyor. Yeni seferler vatandaşların trafikte kalma sürelerini kısaltırken, iki yaka arasında daha rahat ulaşım imkânı sunacak.

Küçüksu-İstinye-Küçüksu hattında düzenlenecek seferler hafta içi her gün sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı 40 sefer olarak düzenlenecek. 15 dakika aralıklarla yapılacak seferler, 16 Eylül 2012' ye kadar sürecek.