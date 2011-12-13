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FSM Köprüsü'nden intihar İSTANBUL (A.A)

13 Aralık 2011 21:56

-FSM Köprüsü'nden intihar İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Çalıştığı bankayı dolandırdığı iddiasıyla 5 aydır aranan kadın, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.  FSM Köprüsü'nün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, bir kadının, dün gece lüks cipini köprü ortasında durdurduktan sonra korkulukları aşarak köprüden atladığını belirledi.  Durumun bildirildiği Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince gece boyunca yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.  Bu arada, bugün Arnavutköy sahilindeki vatandaşlar, denizde bir ceset bulunduğunu polise ihbar etti.  Olay yerine gelerek cesedi çıkaran polis, kadının, Üsküdar'da çalıştığı banka şubesinde hesabına para aktardığı suçlamasıyla Temmuz ayından beri aranan C.E. (40) olduğunu tespit etti.  Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  

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