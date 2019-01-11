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Yaşam

FSM Köprüsü'nde makas atarken kaza yapan araçtan şans eseri sağ kurtuldu

Sürücü, takla atan araçtan sürünerek çıktı

11 Ocak 2019 04:44

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobil sürücüsü takla attıktan sonra bir süre sürüklenen otomobilden şans eseri sağ kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarparak sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü sürünerek kendi imkânlarıyla camdan dışarı çıktı. Şans eseri sağ kurtulan sürücü, koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı.(DHA)

 

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Makas atarken takla atan otomobilden sağ kurtuldu

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