FSB: Moskova'da bir dizi terör saldırısı engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkent Moskova’da bir dizi terör saldırısının engellendiğini duyurdu. Rus iç istihbarat servisi tarafından perşembe günü yapılan açıklamada saldırının IŞİD ile bağlantısı bulunan Rusya’daki bir "terörist grup" tarafından planlandığını bildirdi.

Moskova’nın güneyinde yapılan operasyonda söz konusu grubun dört üyesinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin Tacikistan ve Moldova uyruklu oldukları bilgisi verildi.

Operasyonda bir dizi silah, mühimmat ve bomba yapımda kullanılabilecek büyük miktarda patlayıcı malzeme ele geçirildiği belirtildi.

FSB: Şüpheliler Türkiye'deki bir IŞİD temsilcisinden talimat aldı

Grubun kuvvetli, çok miktarda el yapımı patlayıcı ile Moskova’da "büyük ölçekli bir dizi saldırı" hazırlığı içersinde olduğu kaydedildi. FSB’den yapılan açıklamada şüphelilerin Türkiye’deki bir IŞİD temsilcisinden “doğrudan talimat” aldığı ifade edildi.

Rus istihbarat servisi, Kasım ayında da Moskova ve St. Petersburg’da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin IŞİD’in Irak ve Suriye’deki üst düzey yöneticileri ile görüştüklerini itiraf ettikleri bildirilmişti.

Rusya resmi kaynaklarına göre, 2 bin 900’ü Rus olmak üzere eski Sovyetler Birliği'ne bağlı devletlerden yaklaşık 7 bin kişi Irak ve Suriye’deki IŞİD saflarına katıldı.

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