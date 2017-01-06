Frontex: Akdeniz'den gelenlerin sayısı düştü

AB sınır koruma teşkilatı Frontex, Akdeniz'de iki güzergâh üzerinden Avrupa'ya gelen mültecilerin sayısında 2016’da büyük düşüş kaydedildiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl 364 bin insanın deniz yoluyla Avrupa'ya geçtiği ve bir önceki yıla göre yaklaşık üçte iki azalma kaydedildiği bildirildi. Frontex Yunanistan'a kaçak gelen mültecilerin sayısında ciddi azalma görüldüğünü, buna karşılık İtalya'ya gelenlerin sayısında görülmemiş artış kaydedildiğine dikkat çekti.

Yunanistan'a deniz yoluyla gelen kaçak göçmenlerin azalmasında Balkan güzergâhının kapatılması ve AB'nin Türkiye ile yaptığı mülteci anlaşmasının etkili olduğu belirtildi.

Frontex'in ilk tahmini rakamlarına göre geçtiğimiz yıl Yunanistan’a 182 bin 500 kişi geldi. Buna göre Yunanistan’a gelen mültecilerin sayısı 2015'e göre yüzde 80 azaldı. Geçtiğimiz yıl İtalya'ya gelen mülteciler ise 2015'e oranla beşte bir oranında arttı ve 181 bin ile rekor sayıya ulaştı.

Yunanistan'a ağırlıklı olarak Suriyeli, Afgan ve Iraklılar sığınırken, İtalya'ya sığınanların daha çok Nijerya, Eritre, Fildişi Sahili, Gambiya gibi Afrika ülkelerinden geldiği aktarıldı.

Akdeniz'de ölümler arttı

Öte yandan Birleşmiş Milletler Akdeniz güzergâhının geçtiğimiz yıl mülteci ve göçmenler için en tehlikeli yol olduğunu vurguladı. 2016 yılında toplam 5 bin 79 erkek, kadın ve çocuk, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isterken yaşamını yitirdi. 2015 yılında Akdeniz güzergâhını kullanarak ölenlerin sayısı 3 bin 770 idi.

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dpa/DW/DK/GA