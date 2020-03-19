Friends dizisinin "geri dönüş" bölümüne Koronavirüs engeli

Fenomen komedi dizisi Friends’in 16 yıl sonra çekilecek olan özel bölümü, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında yayınlanan ve dünya çapında fenomen olan komedi dizisi Friends, bu yıl bir özel bölümle ekranlara dönecekti.

1994 ve 2004 yılları arasında ekrana gelen dizinin yeniden çevrimi için çekimler California’daki Warner Bros. Stüdyosu’nda gelecek hafta başlayacaktı. Ertelemenin ardından çekimlerin ne zaman başlayacağı tam olarak açıklanmazken en azından mayıs ayına kadar beklenileceği öğrenildi.

HBO Max’te yayınlanmak üzere çekilecek özel bölümün nisan ayında lansmanı yapılacaktı.

Friends, yayınlandığı yıllarda ABD’de 52,5 milyon kişi tarafından izlendi. 2000’li yıllarından en çok izlenen dizinin Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.