Friends dizisinde gözden kaçan 5 hata

Bir döneme damgasını vurmakla kalmamış, gençliğe yeni adım atan her bireyin başladığı ilk dizilerden biri olma özelliğine sahip Friends, arkadaşlığın getirdiği "acı - tatlı" anıları izleyicileri kahkahalara boğarak 10 sezon boyunca yayınlandı. Ancak izleyicilerin gözünden kaçan beş hata, yıllar sonra ortaya çıktı.

Grup üyelerinin yaşlarının tutarsızlığı

7. Sezonun keyifli bölümlerinden biri olan The One Where They All Turn Thirty’de Rachel’ın 30 yaş partisine tanık oluruz. Bu bölümde Rachel grubun 30 yaşına basan son üyesi olarak lanse edilir ve hatta diğer grup üyelerinin 30. yaş günü flashbackler eşliğinde izleyiciye sunulur. Buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yok ancak çok çok geriye dönüp baktığımızda, dizinin ilk sezonunun The One With The Birth adlı bölümünde grubun en gencinin Joey olduğu belirtilir. O bölümde Joey 25 yaşındayken yaşlarının birbirine yakın olduğunu okul dönemlerinden bildiğimiz Rachel ve Monica 26 yaşındadır. Yanı sıra Ross 3, 4 ve 5. sezonda 29 yaşındadır.

Kapı kilidinin aslında değişmiş olması

Friends’in ne yazık ki son sezonu olarak kalp kıran 10. sezonda yer alan The One with the Late Thanksgiving bölümünde, Phoebe ve Rachel ayrı bir sebepten Joey ve Ross da ayrı bir sebepten Monica ve Chandler’ın şükran günü için hazırladığı yemeğe geç kalırlar. Monica bu gecikme sebebiyle kapıyı kilitler, problemin çözülme şekli Rachel’ın eski bir anahtarının olduğunu hatırlaması üzerinden ilerler. Kapıyı açmaya çalışırken Joey’nin kafası sıkışır. Ancak 8. sezonda The One Where Rachel Tells… bölümünde yani Rachel, Monica’nın yanından taşındıktan sonra kapı kırıldığı için kilidi yenilenmiştir.

Ross’un birlikte olduğu ilk kadının Caroline olmaması

Filmloverss'ın haberine göre, Ross birlikte olduğu ilk kadının eski eşi Caroline olduğunu Chandler ve Joey’ye henüz ilk sezonun The One With George Stephanopoulos bölümünde söyler. Dolayısıyla Rachel da Ross’un hayatındaki ikinci kadındır. Ancak 7. sezonda yer alan The One With Rachel’s Assistant bölümünde Ross, Chandler’ı evlerine gelen temizlikçi kadınla yatmakla suçlar. Bunun üzerine Chandler aslında o hikayenin Ross’a ait olduğunu hatırlatır ve Ross bu durumu inkar etmez.

Chandler’ın garsonun eline para sıkıştırmayı bilmemesi

Monica ve Chandler, şaşırtıcı ve güzel bir çift oldular şüphesiz. Oysaki biz Monica’nın Richard’a duyduğu büyük aşka da şahit olmuş bir nesiliz. Elbette sevgilisinin eski sevgilisini tanıyan her insan gibi Chandler da Monica ile olan ilişkilerinde yer yer Richard’a ithafen küçük sözlü agresiflikler sergiledi. Bunlardan biri 7. sezonun The One with the Holiday Armadillo adlı bölümünde gittikleri restoranda masa beklerken Monica’nın Chandler’a garsona gizlice para vermesini söylemesiyle vuku buluyor. Chandler, Monica’nın bu hareketi nereden öğrendiğini sorgularken elbette cevabı Richard’da buluyor ancak 2. sezona dönüp baktığımızda The One where Old Yeller Dies bölümünde Richard’ın bu numarayı Joey ve Chandler’a bizzat öğrettiğini görürüz.

Phoebe’nin Fransızcası

Phoebe’nin Joey’ye Fransızca öğretme çabalarını hangimiz unutabiliriz? Phoebe büyük bir sabırla Joey’ye adını söylemeyi bile öğretemeyerek Fransızcaya duyduğu bütün hassasiyetine dayanarak bir sinir krizi geçirir. Oyuncu seçimlerinde de oyuncu koçuyla Fransızca konuşarak Joey’yi içine düştüğü kötü durumdan kurtarmaya çalışır. Ancak bu noktada bir problemimiz var Phoebe The One With Rachel’s Date bölümünde “sous chef” tanımının ne anlama geldiğini bilmemektedir.

Elbette tüm bunlar sevimli ve üzerine düşünmeyi çok da gerekli kılmayan detaylar. Bu detaylar ortaya bir bir çıkabiliyor çünkü her Friends izleyicisi diziyi bir kere izleyince bölümleri tekrar tekrar izlemekten kendini alamıyor.