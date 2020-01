Friedman: Sadece Türkiye'ye ait belgeler yayınlandı, bir komplo icat ediliyor

T24 - Taraf, gazetesinde yayınlanan belgelerin ardından tepkilerin odak noktası olan Stratfor’un CEO’su George Friedman, Başbakan’ın sağlık durumuyla ilgili bir yayınları olmadığını dile getirdi. Stratfor, onlarca ülkeye ilişkin belge olmasına karşın, Türkiye’ye ait olanların seçildiğini öne süren Friedman, “Türkiye ile ilgili tüm e-mail’ler yayınlansın” dedi.

Özcan Tikit'in Habertürk'te yer alan haberi şöyle:

“Gölge CIA” adı takılan Stratfor’un kurucusu ve CEO’su George Friedman ilk kez konuştu. Wikileaks’e tepki gösteren Friedman, Türkiye dostu olduğunun bilindiğini vurgulayarak, Stratfor’a karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia etti. CIA’yla bir ilgilerinin olmadığını ve her şeylerinin açık olduğunu belirten Friedman “Stratfor’u canavar gibi göstermeye çalışıyorlar. Komplo icat ediyorlar” dedi. Friedman, “Başbakan’ın sağlık durumuyla ilgili bir yayınımız olmadı” diye konuştu.

'Türkiye dışında olay olmadı'

Bilgisayarları hack’lenen bir şirketin CEO’su olmak nasıl bir şey?

Türkiye dışında iyiyiz... (Gülüyor) Hırsızlık mağduru olmaktan farksız. Ancak ne olduğunu iyi anlamak gerekiyor. E-mail’lerimizi, kredi kartlarımızı çaldılar. E-mail’ler elimizde yok. Çünkü server’ımız yok edildi. Bunu yapan hacker’lar yakalandı. Bu bilgileri Wikileaks’e vermişler, o da 25 gazeteye dağıtmış. Türkiye dışında hiçbir ülkede bu kadar olay olmadı. Bu ülkeyle ilgili 50 bin e-mail olması beni şaşırtmaz. Ne kadar e-mail varsa seçmeden hepsini yayınlasınlar. Bunlar iç yazışmalar. Rusya, Çin ve İsrail de dahil olmak üzere her gün hakkında konuşmadığımız ülke yok ama 5 milyon e-posta arasından özenle Türkiye’yle ilgili olanlar seçiliyor. Yayınlanan e-mail’lerin tamamı şu anki manzarayı oluşturacak şekilde seçiliyor. Bu tamamen gerçek dışı.

İstihbarat uzmanı olarak başınıza gelenleri nasıl yorumluyorsunuz?

Yalnız değiliz. ABD ve daha birçok şirket bu faaliyetlerin mağduru oldu. Önemli olan Wikileaks’in yaptığı değil. Önemli olan bunu yayınlayan gazetelerin meseleyi ele alış şekli. Her ülkede yayınlandı. Lakin Türkiye’de durmayan özel bir kampanya yürütülüyor. Stratfor güvenilir olmayan bir organizasyon gibi gösteriliyor. Oysa Türkiye’deki ilişkilerimiz son derece şeffaf. Gizli saklımız yok. Neden benim gibi Türkiye hakkında bir kitabı yayınlamış, Türkiye dostu olduğu bilinen biri seçiliyor. Bunu anlamıyorum. Bizi düşman gibi gösteriyorlar. İstihbari açıdan bakıldığında burada şunu sormak gerekiyor: Taraf kim, nasıl bir gazete, neden bu yöntemi tercih ediyor?

'Emre TUSİAD'ı korudu'

Sizin için çalışmış olan Emre Doğru’nun TÜSİAD’daki görevinden istifa etmesini nasıl karşılıyorsunuz? Sebebi ne olursa olsun trajik bir durum. Stratfor canavarmış gibi gösterilince Emre için de durum sorunlu oluyor. İşinden ayrılmasına çok üzüldüm. TÜSİAD’ı korumak için istifa etti. Oysa TÜSİAD’ın korunacak bir şeyi de yoktu. Gazetelerde yayınlanan fanteziler dışında. Bu meseleden dolayı zarar gören insanlar için, Türkiye için derin bir üzüntü duyuyorum.

Başbakan’ın Başdanışmanı İbrahim Kalın’a yazdığınız bir mesajda, Zaman Gazetesi’yle ilgili bir krizden bahsediyorsunuz...

Gülen Cemaati’ni anlamak için analistimiz Reva Bhalla’yı Gülencilere gönderdik. Bir gazetede Gülen Cemaati hakkında makalemiz yayınlandı ve yanlış anlaşıldık. Zaman Gazetesi’nde bize karşı yazılar yazıldı. Bunu düzeltmek için çaba sarf ettim. Sonuçta görüşüldü ve her şey anlaşıldı.

'Kalın bana özel 'sır' vermedi'

Kalın ile yazışmalarınız tartışma konusu oldu. Nasıl bir ilişkiniz var?

İbrahim Kalın ile 2010 yılında Doha’da, El Cezire konferansında tanıştık. Türkiye’yle çok ilgili olduğumu biliyordu. Anladığım kadarıyla onun bir görevide Türkiye’yi dünyaya anlatmak için dış basın ve düşünce kuruluşlarıyla iletişime girmekti. Benim konumum dikkate alındığında bu ilişkinin normal olduğu görülür. Kalın işini çok iyi yapan biri. E-postalarda geçen havaalanından alınmamız meselesine gelince. Otomobili, Kalınmı ayarladı bilmiyorum. Lakin biz İstanbul’ a, büyükşehir belediyesinin bir konferansına katılmak üzere geldik. Başkanın davetlisiydik. Konferans gizli saklıda değildi. İstanbul’ un birçok yerin de billboard’lar da reklamları asılıydı. İstanbul duydu bu konferansı ama şimdi gizli saklı yapılmış gibi sunuluyor.

Kalın hükümete son derece sadık biri. Bana Başbakan’a ilişkin özel bir şey anlatmadı. Benim sırlarla işim yok zaten. Kendisiyle Türk dış politikasını konuştuk. Başbakan konusunda bana herhangi bir sır, bir gizli bilgi de vermedi. Bu bir kere problemli bir düşünce. New Yok Times’a veya başka bir medya organına Türk dış politikası ne söylediyse bana da onu söylüyordu. Kişisel olarak çok yetenekli ve başarılı biri olduğunu söyleyebilirim. O işini yapıyordu ben de işimi.

'Gölge CIA adını bize dergi taktı'

Size ‘Gölge CIA’ adını takmışlar, CIA’ nın uzantısı mısınız?

CIA ile hiç bir ilişkimiz yok. Gölge CIA adını bize Barrons diye bir dergi taktı. Bu adı hiç de sevmedik ama üzerimize yapıştı. CIA bize, biz de CIA’ya rapor veya bilgi vermiyoruz. Beraber çalıştığımız tek devlet kuruluşu ABD Deniz Kuvvetleri oldu. Onunla iş birliğimiz de gelecek planlamalarına ilişkin ufak çaplı bir anlaşmadan ibaretti.

'Yat dedim ama'

E-postalardaki gibi Türkiye ’deki analistiniz Reva Bhalla’ya gerekirse ikaynağıyla yatmasını söylediniz mi?

Bunu dedim ama o anlamda değil. Reva çok değerli bir kaynak bulduğunu söylüyordu oysa, o kaynağını değil, kaynağı Reva’yı yönlendiriyordu. ‘Gerekirse yat diyere k’ ona bu durumu anlatmaya çalıştım. Yanılıyordu.

'ABD başkanı hasta olsa Türk basını ilgilenmez mi'

Enerji uzmanı Faruk Demir’e ayda 20 bin dolar maaş ödediğiniz iddia ediliyor?

Yok 250 bin dolar! (Gülüyor) Alakası yok. Faruk Demir’ e bir ay için değil bir yıl için 20 bin dolar ödedik. Demir, Energy Report diye bir dergiye çalışıyor. Bizede enerji planlamaları konusun da yardım etti.

Demir’e ait bir epostada “Başbakan Erdoğan’ın 2 yıl ömrü kaldığı” iddia edilmiş. Erdoğan’ın sağlık durumu neden sizi ilgilendiriyor?

Bunu ben de ortalıkta dolaşan e-mail’lerde gördüm. E-mail’ ler bizden çalındı ve şu an Wikileaks’ in elinde. Yayınlanan her şey doğru olabilir de olmayabilir de. Başbakan Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin yayınladığımız bir raporumuz olmadı. Hem Demir bir enerji uzmanı bunu nereden bilsin. Etrafta dolaşan e-mail’leri gördüm. Çok az tanıdığım biri olan Demir’in bize bu bilgiyi verdiğini sanmıyorum. Lakin e-postalar haricinde şunu da söylemek isterim, Erdoğan’ın sağlık durumu tabii ki bizi ilgilendirir. Türkiye büyük önemli bir güç. Herhalde ABD Başkanı hastalansa Türk medyası da bununla ilgilenirdi. Ancak tekrar söylemek isterim ki bizim böyle bir yayınımız olmadı. Bu iddiayı kimseyle paylaşmadık. Bunu güvenilir bulmadık. Bizim emaill’erimiz yok. Ortalıkta dolaşan haberler var.

Stratfor nedir?

Stratfor olarak bilinen “Strategic Forecasting Inc.” şirketi bilgi toplama ve değerlendirme ağırlıklı çalışmalar yapan özel bir şirket. 1996’da Texas’ ta kurulan şirket, 11 Eylül saldırılarının ardından, ABD Başkanı George W. Bush’un dış politikasına dair analizlerle adını duyur du. “Gölge CIA” olarak anılan şirket hacker’ ların hedefi haline geldi.

İlginç iddialar

Bilgisayarı hack’lenen şirkete ait yaklaşık 5 milyon e-mail 26 Şubat’ta Wikileaks’ te ve anlaşmalı gazetelerde yayınlamaya başladı. Belgelerde, “kamuya açık kaynaklardan bilgi edindiğini ” söyleyen şirketin, casus ya da muhbirler vasıtasıyla, bir istihbarat örgütü gibi çalıştığı iddiaları yer aldı.

Taraf Gazetesi, 6 Mart’ ta bu belgelere dayanarak doktorların Başbakan Erdoğan’a 2 yıl ömür biçtiği iddiasını manşetine taşıdı. Erdoğan ise habere, “Bize ömür biçecek olan da sadece ve sadece Alla h’ tır. Söylentilere kanıp bize ömür biçenler, cüretkâr oldukları kadar büyük de bir küstahlık içindedir” diye tepki göstermişti.

'Biz bunu atlatırız'

Wikileaks size çok zarar verdi mi?

Çok zarar gördük. İki aydır sistemimiz çökmüş durumda. Tam olarak çalışamıyoruz. Yakında yeniden faaliyette olacağız. Sadece Stratfor’a zarar vermiyorlar. Stratfor bunu atlatır ama bireylere zarar veriliyor.