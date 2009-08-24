Frida uzmanlarını kızdıran keşif

“Ben kendi gerçekliğimi resmederim” diyen bir sanatçıya uygun olarak, tartışmalar gerçeklik ve doğruluk etrafında dönüyor.



Kahlo’nun yağlı boya tabloları, günlük yazıları ve kişisel mektuplarından oluşan bir kitap yayımlayacak olan Princeton Architectural Press, söz konusu kitap hakkında “20. yüzyılın en önemli sanatçılarından birinin tutkulu ve mizah dolu kayıp arşivi” yorumunu yapıyor.

Ancak bu keşif iddiası bir grup Kahlo uzmanını kızdırdı. Uzmanlar kitaptakilerin sahte olduğunu iddia ediyor. İddiaya göre, Kahlo bunları bir ahşap oymacıya, oymacı bir avukata, avukat da antika işi ile uğraşan bir çifte vermiş.



Uzmanlar ayrıca, Meksika Ulusal Kültür ve Sanat Konseyi ile Ulusal Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne Kahlo hakkında böyle aldatmacalara izin vermemeleri ve durumu düzeltmeleri konusunda baskı yapıyor.



Daha önce Kahlo’nun pek çok eserini satmış olan Latin Amerikalı bir sanat tüccarı olan Mary-Anne Martin ise kitabı aptalca bulduğunu söyledi. Ancak kitabın akıllı ve dikkatlice hazırlandığını da sözlerine ekledi. Martin sözlerine “Kitap Kahlo ve onun Rivera’yla olan ilişkisine, feminist ve komünistliğine dair biyografik eşyalarla dolu” diyerek devam etti. Koleksiyonu bire bir görmediğini söyleyen Martin, “Bu Frida Kahlo hakkında biraz bilgi sahibi olan bir insanın ya da bir uzmanın hemen görmek isteyeceği ve onun için yolculuk yapacağı birşey değil. Biri her sahte resim yaptığında uçağa atlayıp gitseydim işlerimi hiçbir zaman bitiremezdim” dedi.



Leticia Fernández ile birlikte bir antika dükkânı olan tartışmaya açık keşfin sahibi Carlos Noyola ise bin 200 parçadan oluşan koleksiyonunun gerçekliğinden oldukça emin. “Koleksiyonu gerçekliğine inanarak biraraya getirdik” diyen Noyola, kitabın satılık olmadığını ve hiçbir zaman da satılmayacağını söylüyor.