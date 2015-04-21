Freni patlayan halk otobüsü önüne çıkan aracı biçti

Maltepe'de, freni boşalan özel halk otobüsü, önce cadde üzerinde bulunan elektrik direğine, ardından park halindeki 3 araca, daha sonra da kurulumu yeni yapılan ATM'ye çarparak durabildi. Kazada özel halk otobüsünün şoförü yaralandı.

Ramazan Eğri'nin DHA'da yer alan haberine göre, İstanbul'da Özel Halk Otobüsü kazalarına bugün bir yenisini daha eklendi ancak, şans eseri bu kez ölen olmadı.

İstanbulluları dehşete düşüren kaza saat 15.30 sıralarında, Zümrütevler Mahallesi, Nil Caddesi'nde meydana geldi.

Kadıköy-Zümrütevler seferini yapan 19-Z hatlı özel halk otobüsünün freni caddede seyir halindeyken boşaldı. Halk otobüsü önce elektrik direğini devirip üzerinden geçti. Ardından, caddedeki bir lokantaya yemeğe gelenlerin park halindeki 3 aracına, sonra da kurulumu yeni yapılan ATM'ye çarparak durabildi.

Kaza sırasında özel halk otobüsünün şoförü Mehmet Sabri Erdem yaralandı. Erdem, olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüste 5-6 yolcu vardı

İddiaya göre, otobüs son durağa yaklaştığı için, içinde 5-6 yolcu vardı. O yolcular da kazadan yara almadan kurtuldu. Park halindeki araçlarda ise hasar meydana geldi.

ATM makinesini kurduğunu söyleyen bir kişi, kazadan 15 dakika önce ATM içinde bağlantı yaptığını söyledi.

Bir lokanta çalışanı ise "Büyük bir gürültüyle çarpa çarpa geldi, daha sonra park halindeki araçlara, ardından bankamatiğe çarptı" dedi.