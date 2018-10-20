Freni boşalan vinç devrildi, sürücü yaralandı

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da yokuştan inerken freni boşalan elektrik firmasına ait vinç, yol kenarındaki duvara çarpıp devrildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü F.L., itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçecik Mahallesi Refik Cesur Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuştan inen F.L. yönetimindeki, bir elektrik firmasına ait ait 37-093 plakalı vincin freni boşaldı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, yol kenarındaki duvara çarpıp bir süre sürüklendikten sonra devrildi. Sürücü F.L., devrilen araçta sıkışarak yaralandı. Yaralıyı kurtarmak için seferber olan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan güçlükle çıkardı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü F.L.\'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Kaza sırasında yolda yaya ve araç bulunmaması, olası faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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