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Freni boşalan TIR, 2 araca çarptı: 4 yaralı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin), (DHA) - MARDİN'in Derik İlçesi'nde, freni boşalan saman yüklü TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra devrildi

19 Ekim 2017 19:52

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde, freni boşalan saman yüklü TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra devrildi. Çarpma sonucu iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. 
Diyarbakır yönünden gelerek, Üçyol mevkisi güzergahından Derik İlçe merkezine giden ve Abdullah Berman\'ın kullandığı 73 DD 340 plakalı TIR\'ın iddiaya göre freni boşaldı. Saman yüklü TIR, önündeki Mehmet Hanifi Yeğin\'in kullandığı 48 PP 438 ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 V 8061 plakalı iki araca çarptıktan sonra devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine kaza bölgesine sağlık ekibi ve ambulanslar sevk edildi. TIR\'ın çarpması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi, yaralanarak, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Burada tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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