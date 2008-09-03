Frei dönüyor



Alexander Frei sakatlığından kurtularak futbola göz kırpmaya başladı.



Ülkesi ve Avusturya’nın ortaklaşa düzenlediği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda dizinden sakatlanan İsviçreli golcü Alexander Frei, ufaktan futbola ısınma turlarına başladı. Hatırlanacağı gibi Frei Portekiz maçında sakatlanmış ve sahayı ağlayarak terketmişti.



Başarılı santrfor sakatlanmasının üzerinden üç ay geçtikten sonra Borussia Dortmund’un yedek takımının Borussia Mönchengladbach’ın yedek takımını 3-2 yendiği maçta sahne aldı. İki gole imzasını atan futbolcunun gözyaşları EURO 2008’in unutulmazları arasında yerini almıştı.