-FREEDOM HOUSE'IN ''ÖZGÜRLÜKLER'' RAPORUNDA TÜRKİYE'YE 3 PUAN WASHINGTON (A.A) - 14.01.2011 - ABD'de 70 yıl önce kurulan insan hakları ve özgürlükleri izleme örgütü Freedom House'ın ''dünyada özgürlükler'' raporunda, bu yıl Türkiye'ye 3 puan verildi. Merkezi Washington'da bulunan örgütün yıllık raporunda, ülkeler en özgür olandan en az özgür olana, 1'den 7'ye doğru rakamlarla notlandırıldı. Buna göre, Türkiye'nin notu hem siyasi haklar, hem sivil özgürlükler alanında, geçen yıllardaki gibi 3 oldu. Raporda Türkiye'ye, özgürlüklerin statüsü konusunda ''kısmen özgür'' ülkeler kategorisinde yer verildi. Freedom House'un Araştırma Direktörü Arch Puddington, raporla ilgili düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, ''Türkiye'de 'inanılmaz' derecede bir siyasi kutuplaşmanın olduğunu, ABD'de yaşanan kutuplaşmanın, Türkiye'deki ile karşılaştırıldığında 'çok basit' kaldığını'' söyledi. ''Türkiye'yi, yüksek nota sahip bir 'kısmen özgür ülke' olarak gördüklerini'' belirten Puddington, ''Türkiye'de hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin öncesinde, hem de şu anki hükümet döneminde bir dizi önemli reformun hayata geçirildiğini'' kaydetti. ''Başbakan Erdoğan'ın, hukukun üstünlüğü, azınlık hakları, Kürtlerle ilişkiler ve yönetimle alakalı belli alanlarda bazı önemli reformlar yaptığını'' ifade eden Puddington, ''Ancak aşağı yukarı son bir yıl içerisinde, Freedom House'da bazı küçük alarm zillerinin çalmasına neden olan gelişmeler oldu. Bunlar, küçük bir miktar dışında Türkiye'nin notunu çok fazla aşağı düşürmedi, ancak Türk hükümetinin özellikle basına yönelik muamelesinden büyük kaygı duyuyoruz'' dedi. Puddington, ''Başbakan Erdoğan'ın, basında kendisini eleştiren kesimleri 'düşman' gibi gördüğünü'' öne sürerek, ''gerek Erdoğan, gerekse savcıların basına karşı aldığı tedbirleri 'rahatsız edici' bulduklarını'' kaydetti. Puddington, ''Genel düzene baktığımızda, demokratik eğilimler taşıyan liderlerin bile, otoriter bir yönelime kaydıklarında ilk olarak basını hedef aldıklarını görürüz, Türkiye'de de şu anda gördüğümüz bu'' ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığının Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Michael Posner da toplantının ardından gazetecilerin Türkiye ile ilgili bir sorusunu yanıtlarken, ''Türk hükümetiyle aralarındaki güçlü ilişkilere vurgu yaparak, Türkiye'de bazı alanlarda son 10 yıl içinde büyük ilerleme sağlandığını, ancak basın özgürlüğü gibi alanlara dairse kaygılarının bulunduğunu'' söyledi. Posner, ''Türkiye'de son 10 yıl içinde bazı alanlarda büyük ilerlemeler kaydedildiğini gördük, ancak basın özgürlüğü gibi alanlarda kaygılarımız var ve bu kaygıları dile getirmeye devam ediyoruz'' dedi.