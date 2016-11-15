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Bilim / Teknoloji

Freedom House: Türkiye'de internet özgür değil!

"Halk darbeye karşı sosyal medya üzerinden harekete geçtiği halde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası internet kısıtlamaları arttı"

15 Kasım 2016 12:42

Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House "2016 İnternet Özgürlüğü Raporu"nu yayımladı. Geçen yılki raporda "kısmen özgür" olarak değerlendirilen Türkiye, internetin özgür olmadığı ülkeler kategorisine geriledi.

Raporda internetin özgür olmadığı 20 ülke arasında Türkiye ile birlikte Sudan, Suudi Arabistan, Mısır, Etyopya, Rusya, Çin, Pakistan, İran, Myanmar, Bahreyn ve Belarus gibi ülkeler bulunuyor.

Türkiye'nin notu, en kötünün 100 olduğu puanlamada 58'ten 61'e çıktı.

Türkiye'de internet özgürlüğünün son yıllarda kötüye gittiği belirtilen raporda, "Birçok sosyal medya platformuna erişimin engellenmesi, yetkililere ve dine yönelik eleştiriler yüzünden kullanıcılara dava açılması nedeniyle Türkiye'de internet 'özgür değil' kategorisine düştü" yorumu yapıldı.

Raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında Facetime kullanarak televizyonlara canlı bağlantı gerçekleştirdiği anımsatılırken, "Halk darbeye karşı sosyal medya üzerinden harekete geçtiği halde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası internet kısıtlamaları arttı" denildi.

Türkiye ile birlikte Brezilya'nın da 'kısmen özgür' kategorisinden 'özgür değil' kategorisine gerilediği görülüyor.

Freedom House raporu, hükümetin Whatsapp'tan kullanıcılara ait özel bilgileri talep etmesi nedeniyle Brezilya'nın bu kategoriye geriledeği belirtildi.

Rapora göre, dünya genelinde kullanıcıların sadece yüzde 24'ü internet özgürlüğüne sahip.

İnterneti kısmen özgür kullanabilenlerin oranı yüzde 29, internet özgürlüğü bulunmayan kullanıcıların oranı ise yüzde 35.

Kuruluş geçen yılki raporunda Türkiye'de internet özgürlüğünün 'büyük tehlike altında olduğu' uyarısı yapmıştı.

 

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