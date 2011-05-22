-FREE SHOP'LAR PARA BASTI ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - Yurt dışına çıkan veya yurda giriş yapan yolculara kişisel tüketim malları ve hediyelik eşya satışı yapan gümrüksüz satış mağazaları,(free shop) geçen yıl 1,8 milyar liraya yaklaşan satış gerçekleştirdi. Özellikle iç piyasada vergiler nedeniyle yüksek fiyattan satılan sigara, puro, tütün mamulleri, alkollü içecek, parfüm, kozmetik ve gıda gibi ürünler, gümrüksüz satış mağazalarında ucuz olarak satışa sunuluyor. Yurt dışından gelen yolcular, vergi alınmadığı için gümrüksüz satış mağazalarına ilgi gösteriyor. AA muhabirinin Gümrük Müsteşarlığından aldığı bilgiye göre, havalimanları ve sınır kapılarında toplam 158 gümrüksüz satış mağazası faaliyet gösteriyor. Bu mağazalardan 2010 yılında 14 milyon 693 bin 703 adet satış belgesi karşılığında toplam 783 milyon 263 bin 530 avro tutarında (yaklaşık 1 milyar 770 milyon lira) sigara, puro, sigarillo, yaprak sigara, tütün mamulleri, alkollü içecek, parfüm, kozmetik, gıda ve diğer ürünlerin satışı gerçekleştirildi. Gümrük Müsteşarlığının verilerine göre geçen yıl 20 gümrüksüz satış mağazası kapanırken, 9 gümrüksüz satış mağazasının açılmasına izin verildi. 2010 yılında, 27 gümrüksüz satış mağaza deposu faaliyet gösterirken 3 gümrüksüz satış mağaza deposu kapandı, 5 gümrüksüz satış mağaza deposunun açılmasına ise izin verildi. Bu arada 2009 yılında 210 gümrüksüz satış mağazası, 671 milyon 99 bin 340 avro tutarında satış gerçekleştirmişti. Bu arada yurt dışından gelirken her bir yolcunun gümrüksüz satış mağazalarından alabileceği ürünlerin limitleri de her yıl yeniden belirleniyor. Bu yıl ki limitlere göre free shop'lardan sigara 3 karton, puro 50 adet, viski ve rakı 1 litre, şarap ve şampanya 2 litre, parfüm 600 ml, çikolata 2 kilo alınabiliyor. Mevzuata göre 2011 yılında gümrüksüz satış mağazalarından vergi ödemeden alınabilecek ürünler ve limitleri yurt dışından gelişte ve yurt dışına gidişte şöyle: ÜRÜNLER GELİŞ İÇİN LİMİT GİDİŞ İÇİN LİMİT SİGARA 3 karton 9 karton SİGARİLLO 100 adet 300 adet PURO 50 adet 150 adet KIYILMIŞ TÜTÜN 250 gram 750 gram PİPO TÜTÜNÜ 250 gram 750 gram YÜZDE 22'DEN FAZLA ALKOL İÇEREN İÇKİLER 1 litre 3 litre YÜZDE 22'DEN AZ ALKOL İÇEREN İÇKİLER 2 litre 6 litre PARFÜM, LOSYON, ESANS, KOLONYA, LAVANTA 600 ml 1800 ml CİLT BAKIM ÜRÜNÜ VE MAKYAJ MALZEMESİ 5 adet 15 adet ÇAY 1 kg 3 kg ÇÖZÜLEBİLİR KAHVE 1kg 3 kg KAHVE 1 kg 3 kg ÇİKOLATA, ŞEKERLİ ÜRÜNLER 2 kg 6 kg