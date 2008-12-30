Freddie Hubbard hayatını kaybetti

Tüm zamanların en iyi caz trompetçilerinden ABD’li Freddie Hubbard, California’da 70 yaşında öldü.



Hubbard’ın sözcüsü, bir ay önce kalp krizi geçiren Hubbard’ın Los Angeles’in kuzeybatısındaki Sherman Oaks hastanesinde dün hayatını kaybettiğini belirtti



“Hard bop” stiliyle bilinen Hubbard, yaklaşık 50 yıllık müzik yaşamında, John Coltrane, Ornette Coleman, Herbie Hancock, Eric Dolphy, Sonny Rollins ve Art Blakey’s Jazz Messengers gibi efsane sanatçı ve gruplarla birlikte çaldı.



1972’de Grammy kazanan Hubbard, müzik yaşamı boyunca 300’ün üzerinde albümde çaldı.



Hubbard’ın son albümü “On the Real Side” bu yılın haziran ayında çıkmıştı.

