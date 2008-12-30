T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Freddie Hubbard hayatını kaybetti

Tüm zamanların en iyi caz trompetçilerinden ABD’li Freddie Hubbard, California’da 70 yaşında hayatını kaybetti.

30 Aralık 2008 02:00

Tüm zamanların en iyi caz trompetçilerinden ABD’li Freddie Hubbard, California’da 70 yaşında öldü.

Hubbard’ın sözcüsü, bir ay önce kalp krizi geçiren Hubbard’ın Los Angeles’in kuzeybatısındaki Sherman Oaks hastanesinde dün hayatını kaybettiğini belirtti

“Hard bop” stiliyle bilinen Hubbard, yaklaşık 50 yıllık müzik yaşamında, John Coltrane, Ornette Coleman, Herbie Hancock, Eric Dolphy, Sonny Rollins ve Art Blakey’s Jazz Messengers gibi efsane sanatçı ve gruplarla birlikte çaldı.

1972’de Grammy kazanan Hubbard, müzik yaşamı boyunca 300’ün üzerinde albümde çaldı.

Hubbard’ın son albümü “On the Real Side” bu yılın haziran ayında çıkmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24