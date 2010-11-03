Fred Perry'in satışlarını Ezel ve Sekiz uçurdu

T24 - Dizi oyuncuları İngiliz marka Fred Perry'e satış rekoru kırdırdı. Marka Türkiye'deki satışlarını 3-4 binden 100 bin adede çıkardı.



Televizyon starları Ezel ve Behlül’ün giydiği dünyaca ünlü İngiliz markası Fred Perry Türkiye’deki lisansörüne satış rekoru kırdırdı. Geçen yıl Behlül karakteri ile dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ ile Ezel dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu’nun oynadıkları dizilerde giydikleri Fred Perry’nin ürünleri Türkiye’yi markanın satıldığı ülkeler arasında ilk 5’e soktu.

Fred Perry’i Türkiye’ye getiren Bilsar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal, “4 yıldır bu markayı Türkiye’de satıyoruz. İlk yıllarda ancak 3-4 bin ürün satıyorduk. 4’üncü yılının sonunda 100 bin parça ürüne ulaştık. Bu rakamla Türkiye, dünyada Fred Perry’nin satıldığı ülkeler arasında İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa’dan sonra beşinci sıraya yükseldi” dedi. Bilal, Fred Perry’nin ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse tarafından bizzat tasarlanan 34 parçalık koleksiyonunu da Türkiye’de önümüzdeki günlerde satışa sunacaklarını söyledi.

Bölgesel oyuncu olacak Köklü İngiliz markası Austin Reed markasının da Türkiye lisansörü olan Bilsar, aynı zamanda markanın tüm üretimini de kendi fabrikasında yapıyor. Austin Reed’in bölgesel distribütörlük haklarının da kendilerinde olduğunu kaydeden Bilal, “Bilsar olarak bu markayla bölgesel oyuncu olmak istiyoruz. Özellikle Türk cumhuriyetleri ve İran pazarından ciddi talep var” dedi.



