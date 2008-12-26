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Spor

Fred, Lyon'dan koptu

Lyon'un Brezilyalı futbolcusu Fred, Ocak ayı ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

26 Aralık 2008 02:00

Fransa 1. Lig (Ligue 1) ekiplerinden O. Lyon'un Brezilyalı futbolcusu Fred, Ocak ayı ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.


Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Lyon'un Brezilyalı yıldızı Fred, mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Golcü futbolcu, ara transfer döneminde Fransız ekibinden ayrılacağını açıklarken, en kısa zamanda yeni bir kulübe imza atmak istediğini söyledi.

Özellikle son dönemde Fransız ekibinde mutsuz olduğunu her fırsatta dile getiren ve takımdan ayrılacağının sinyallerini veren Brezilyalı golcü Fred, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılacağını söyledi.

25 yaşındaki golcü futbolcu, kendisine Avrupa ve Güney Amerika'dan (Brezilya) transfer teklifleri olduğunu belirtirken, en kısa zamanda yeni bir takıma transfer olmak istediğini dile getirdi. Bu arada, Daniel Güiza'nın şu ana kadar ortaya koyduğu performanstan memnun olmayan Fenerbahçe yönetiminin, daha önce de transfer etmek istediği Fred'in son açıklamalarının ardından harekete geçtiği ve Brezilyalı oyuncunun transferi için nabız yokladığı iddia ediliyor.

4. sezonunu geçirdiği Olympique Lyon'da bu sezon beklentilerin uzağında kalan, lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 4 gol atabilen Fred'in açıklamalarının aksine

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