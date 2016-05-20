Fraport'un gözü Antalya'da



Fraport'un cuma günü Frankfurt'ta yapılan Genel Kurul toplantısına Türkiye ve Avrupa'daki terör saldırılarıyla Antalya'da düşen yolcu sayısı damgasını vurdu. Fraport Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Schulte, şirketin işlettiği Antalya Havalimanı'ndaki uluslararası yolcu sayısında bu yıl 2015'e göre yüzde 30'luk gerileme beklediklerini belirterek, Antalya için ‘son dakika‘ piyasasının büyük ölçüde belirleyici olacağını söyledi.

Antalya Havalimanı'ndan elde edilen cironun bu yıl 2015'e göre 30 milyon euro azalmasını beklediklerini belirten Schulte, pek çok turistin kısa vadeli karar alarak Türkiye'ye gitmesini umduklarını söyledi.

Şirket geneli için net kâr beklentisini (FAVÖK: faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) 850 ila 880 milyon euro olarak telaffuz eden Schulte, 2016 bilançosunda son durumu Türkiye'deki gelişmelerin belirleyeceğini kaydetti.

“Genişlemek zorundayız“

Dünyanın çeşitli ülkelerinde havalimanı işletmeciliği yapan ve iştirakleri bulunan Fraport, terör saldırıları ve krizlerden olumsuz etkilendi. Yönetim Kurulu Başkanı Schulte, 2016 için öngörülen hedeflerin tutturulabilmesi için genişlemek zorunda olduklarını belirtti.

Schulte, Fraport'un yurtdışındaki genişleme imkanları arasında Bulgaristan'da özelleştirilmesi planlanan Sofya Havalimanı ile Brezilya'daki dört havalimanını saydı. Ekonomik sıkıntılara rağmen Brezilya'nın potansiyeline inandıklarını belirten Fraport Yönetim Kurulu Başkanı, Yunanistan'daki 14 havalimanının işletmesini de 2016 sonunda üstlenmeyi beklediklerini kaydetti. Mülteci krizine rağmen Yunanistan'daki durumu olumlu gördüklerini belirten Schulte, işletmesini üstlenecekleri 14 Yunan havalimanında yolcu sayısının 2015 yılında yüzde 6 artışla 23,5 milyona yükseldiğini kaydetti.

Fraport son olarak Slovenya'nın başkentindeki Ljubljana Havalimanı'nın işletmesini üstlenmişti.