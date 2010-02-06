Fransızlar bu meyvenin peşinde

T24 - Akdeniz şeridinde kendiliğinden yetişen ve kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan "dikenli incir"lere Fransa’dan talep geldiği bildirildi.



Halk arasında "Frenk inciri" olarak da adlandırılan bitkinin ilçe genelinde 500 ton civarında yetiştiği belirtilirken, marmelat üretimi için gelen talebin köylüler için önemli gelir kaynağı olacağı kaydedildi.



Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Akdeniz sahil şeridinde sık rastlanan yabani bir bitki olan dikenli incirin, köylüler için yeni bir umut olduğunu söyledi.



Doğada kendiliğinden yetişen incirin köylüler tarafından toplanıp, tanesinin 50 kuruştan satıldığını anlatan Ergezer, şöyle konuştu: "İncir, yörede genellikle yaz aylarında buz üzerinde bekletilip, soyularak serinlemek amacıyla tüketiliyor. Bu da çok fazla bir gelir getirmiyor.



Bu incir kozmetik başta olmak üzere, marmelat ve reçel sanayisinde kullanılıyor.



Bu özelliğini bildiğimiz için uzunca bir süredir bitkinin dış ülkelere pazarlanabilmesi için çalışmalar yapıyorduk. Çalışmalarımızın meyvesini aldık.



Dikenli incirlerimize ihracatçı bir firma aracılığıyla Fransa’dan talep geldi." -



Tamamı ihraç edilecek

Ergezer, dikenli incirden marmelat ve meyve suyu imal edeceğini belirten firmanın yörede yetişen incirlerin tamamına talip olduğunu bildirdi.

Yörede 500 ton civarında dikenli incir yetiştiğini anımsatan Ergezer, "Dikenli incir kırsal kesimlerde kendiliğinden yetişiyor. Köylüye de sadece toplayıp satmak kalıyor. Ürünün ihraç edilmesiyle köylülerimiz önemli bir gelir kaynağı elde edecek" dedi.

Haziran ayı sonlarında hasadına başlanan incirlerin, firma yetkilileri nezaretinde toplanacağını söyleyen Ergezer, köylülere yeni gelir kaynağı yaratma çabalarının ise süreceğini bildirdi.



C vitamini deposu



Ergezer, hiçbir hormon veya katkı maddesi olmadan doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirin, yapılan araştırmalarda, sağlık açısından da önemli bir bitki olduğunun kanıtlandığını söyledi.



Dikenli incirin "C vitamini" yönünden zengin olduğunun, bu nedenle vücut direncini artırma, güç ve zindelik verme özelliğinin kanıtlandığını belirten Ergezer, ayrıca sindirim sistemi rahatsızlıklarına da iyi geldiğinin bilindiğine dikkati çekti.





