Fransız yetkililer: Çin'den satın aldığımız maskelere, üç kat fazlasını ödeyen Amerikalılar el koydu

Çin'den, Fransa'nın koronavirüs salgınından en kötü etkilenen bölgelerinden birine gitmek üzere olan maskelerin, ABD'li alıcılar tarafından Fransa'nın ödediğinden üç kat daha fazla nakit ödenerek satın alındığı bildirildi.

Maskeleri taşıyan uçağın tam Şangay Havaalanı'ndan kalkmak üzere olduğu sırada, Amerikalı alıcıların ortaya çıktığı ve destelerce nakit parayla, üç kat daha fazlasını ödediği bildirildi.

Uçak daha sonra, ABD'nin bilinmeyen bir yerine doğru hareket etti.

Fransa'nın doğusundaki Mulhouse'da bir acil serviste çalışan doktor Jean Rottner, yoğun bakım servislerinin Covid-19 hastalarıyla dolu olduğu bölgeye gelecek maskelerin bir kısmına Amerikalılar tarafından el konulduğunu doğruladı.

RTL Radyosu'na konuşan doktor, "Uçak pistteyken geldiler, nakit parayı çıkarttılar, bizim ödediğimizin üç ya da dört katını verdiler. Yani, maskeler için mücadele etmek zorundayız" dedi.

Rottner ayrıca bu hafta başı 2 milyon maske satın almayı başardıklarını vurguladı ve "Durum karmaşık. Maskeleri buraya getirebilmek için 24 saat uğraşmak zorundayız" dedi.

Fransa hükümeti dışında, bazı yerel yönetimler de dörtte biri Çin'den olmak üzere 1 milyar adet maske siparişi verdi.

Ülkenin güneydoğusundaki Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgesinin :aşkanı Renaud Muselier de maske almakta kendilerinin de sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Muselier, daha yavaş olsa da daha emin bir yöntem olduğu için deniz yoluyla nakliyatı seçtiklerini söyledi ve "Hiç olmazsa böylece, kimsenin pistte maskelerimizi çalmadığından emin olabiliyoruz" dedi.