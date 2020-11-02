Fransız üst düzey yetkili: Türkiye'den gelen tehdit şu an Rusya'dan daha acil

Fransa ve Türkiye hattında son günlerde artan gerginlikle ilgili açıklama yapan bir Fransız üst düzey yetkili, "Türkiye'den gelen tehdit şu anda Rusya'nınkine göre daha acil" ifadelerini kullandı. Fransız yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak "Erdoğan öngörülemez biri, bir 'serseri mayınla' uğraşıyoruz" dedi.

Wall Street Journal'da Yaroslav Trofimov ve Laurence Norman tarafından kaleme alınan "Avrupa Birliği Rusya ve Türkiye'den tehditlerle sınanıyor" başlıklı makalede, AB ülkelerinin Rusya ve Türkiye'yle ilişkilerinde son gelişmeler ele alındı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye ve Rusya ile ilişkileri makalede şu şekilde özetlendi: "Avrupa Birliği'nin kapısında olan Rusya ve Türkiye ikiz tehditi üye devletlerin gittikçe dengesizleşen çevresine karşı ortak bir cephe oluşturma konusunda sınanmasına neden oluyor"

Türkiye'yle Avrupa ülkelerinin Doğu Akdeniz konusundaki geriliminin hatırladığı makalede son olarak Fransa-Türkiye hattındaki gelişmelere de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki tartışma hatırlatıldı.

WSJ'ye konuşan Fransız üst düzey bir yetkili, durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Türkiye'den gelen tehdit şu an Rusya'nınkine göre daha acil. Erdoğan öngörülemez biri, bir 'serseri mayınla' uğraşıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili de yanılsamamız yok ancak Putin öngörülemez değil"