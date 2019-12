-FRANSIZ UÇAKLARI KEŞİF UÇUŞUNDA PARİS (A.A) - 22.03.2011 - Fransız Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, ilk kez 2 Fransız savaş uçağının Libya üzerinde keşif uçuşunda olduğunu bildirdi. Fransız Albay Thierry Burkhard, yaptığı açıklamada, 2 Rafael tipi savaş uçağının Charles de Gaulle uçak gemisinden havalandığını ve keşif uçuşu görevine başladığını, hiç ateş açmadığını kaydetti. Uçak gemisinin, koalisyon güçlerinin Libya operasyonuna katılmak için Fransa'nın güneyinden pazar günü hareket ettiği belirtildi. -NATO, İÇİN OPERASYON BAŞLATACAK NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, yaptığı açıklamada, tüm müttefiklerin BM Güvenlik Konseyi'nin Libyalı sivillere yönelik şiddetin durdurulması yönündeki kararı kapsamındaki sorumluluklarına bağlı olduklarını vurguladı. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı James Stavridis komutasındaki NATO savaş gemileri ve uçaklarının Orta Akdeniz'de gemileri gözetleyip rapor edeceklerini ve gerektiğinde silah ve kiralık asker taşıdığından şüphelenilen gemileri durduracaklarını anlatan Rasmussen, operasyonun ticari gemi şirketleri ve bölgesel örgütlerle yakın işbirliği içinde yürütüleceğini belirtti. Rasmussen, NATO'nun Libya'da uçuşa yasak bölge uygulamasını icra etmek için planlarını hazırladığını ve ihtiyaç duyulması halinde Libya halkını Kaddafi rejiminden korumak için uluslararası çabalara kararlılıkla destek vereceğini dile getirdi. -LİBYA'DAKİ MÜDAHALEYE KATILAN ÜLKELER VE KUVVETLER Fransa, İngiltere, ABD ile İtalya'nın da aralarında bulunduğu coğrafi konumu bakımından stratejik bazı Avrupa ülkeleri Libya'ya hava müdahalesine katılıyor. Bu müdahalede kullanılan kuvvetlerle ilgili bazı detaylar ise şöyle: -FRANSA- Fransız Genelkurmay Başkanlığı'na göre, ''20 kadar'' uçakla cumartesi günü ilk müdahale eden ülke olan Fransa, izleme uçakları Awacslar dışında 100 kadar Rafale ve Mirage 2000'e sahip bulunuyor. Uçaklar, başta Korsika'daki Solenzara olmak üzere Fransız topraklarındaki üslerden havalanıyor. Güneydeki Toulon'dan demir alan uçak gemisi Charles de Gaule Libya açıklarında ve Fransız uçaklarına üs görevi yapacak. Gemide 8 Rafale, 6 Super Etendard bulunuyor ve gemiye 2 firkateyn ile bir petrol tankeri eşlik ediyor. -ABD- ABD Savunma Bakanlığı'na göre müdahaleye 11 gemi ve denizaltı katılıyor. Buna amiral gemi Mount Whitney, savaş gemisi Kearsarge ve destek gemisi Ponce dahil. Bölgede 2 destroyer, 3 denizaltı, 2 ikmal gemisi ve bir petrol ikmal tankeri bulunuyor. ABD B-2 bombardıman uçağını da seferber etti. F-15 ve F-16'lar da İtalya'nın Aviano üssünden Muammer Kaddafi güçlerine karşı uçuşlar gerçekleştiriyor. Başka F-15, F-16 uçakları da Sicilya'daki Sigonella'da konuşlu bulunuyor. -İNGİLTERE- İngiltere müdahaleye Akdeniz'deki 1 denizaltı ile 2 firkateyni ile katılıyor. Stormshadow füzeleriyle donatılmış Tornado GR4 bombardıman uçakları Norfolk'taki üsten faaliyet gösteriyor. İngiltere'nin hava gözlem ve takip uçakları Sentinel ve E3D Sentry ile kargo ve ikmal yapan VC10 uçakları da Rum Kesimi'ndeki Akrotiri'de bulunuyor. Londra'nın Eurofighter uçakları İtalya'nın Gioa del Colle üssüne pazar günü gelmişti ve ilk görevlerini dün yaptı. -İTALYA- İtalya topraklarında 7 üssü açmış bulunuyor ve pazar gününden beri Libya hava savunma sistemleri ile radarların imhasında 4 Tornado bombardıman uçağı kullanıyor. Tornadoların eskortu olarak da 4 F-16 operasyona katılıyor. Roma dün akşam 2 uçak daha gönderebileceğini açıklamıştı. 5 üs koalisyon tarafından hali hazırda kullanıldı: Sicilya'da Trapani ve Sigonella, güneydoğuda Gioia del Colle, kuzeydoğuda Aviano (nord-est) ve Sardinya'da Decimomannu. -KANADA- Kanada, Trapani'de 6 F-18 bulunduruyor. Kanada'nın ayrıca Akdeniz'de bir firkateyni bulunuyor. -BELÇİKA/DANİMARKA/NORVEÇ- Belçika, 6 F-16 gönderdi, bunlardan 4'ü dün ilk misyonlarını gerçekleştirdi. Danimarka 4 F-16, 2 savaş uçağı ile bir kargo uçağı gönderdi. Uçakları Amerikan komutasında birçok göreve çıktı. Norveç, 6 F-16 gönderdi ama operasyon komutası meselesinin netlik kazanmasını beklerken katılımını askıya aldı. Bütün bu F-16'lar Sigonella'da, sadece Norveç uçakları Girit'te bulunuyor. -İSPANYA- İspanya 4 F-18, bir havada ikmal uçağı, bir gözlem uçağı, bir firkateyn ve bir denizaltı ile katılıyor. Uçaklar cumartesiden beri Decimomannu üssünde. -YUNANİSTAN- Yunanistan Kırım'daki NATO üssünü batıdaki Aktion ve Andravida üslerini ve Araxos üssünü kullanıma açtı. NATO Yardım rolü oynuyor. İttifakın Awacs radar uçakları Akdeniz'de bulunuyordu. NATO bir haftadır 24 saat Awacs'larla görevini sürdürüyor. Bölgeye ayrıca 3 gemi konuşlandırdı. -KATAR- Katar'a ait 2 Mirage ve bir C-17 bugün Girit'e bekleniyor. -"FRANSA, MÜTTEFİKLERİNE SİYASİ DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMASI ÖNERİSİNDE BULUNDU" Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, "Cumpurbaşkanının inisiyatifi üzerine, İngiliz çalışma arkadaşlarıma, ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarını ve Arap Birliği dışişleri bakanlarını bir araya getirecek bir siyasi operasyon danışma kurulu oluşturulması önerisinde bulundum. Yakın bir gelecekte Brüksel, Londra ya da Paris'te bir araya gelmeliyiz ve siyasi danışma kurulunun varlığını vurgulamak için bu tür toplantıları düzenli olarak tekrarlamalıyız" dedi. Juppe, ''Bu siyasi danışmadan yola çıkarak ve (Fransa) Savunma Bakanlığı sorumluluğunda elbette NATO'nun müdahale ve planlama kapasitelerini kullanacağız. Bu bakış açısıyla olaylar gayet açıktır. Bize göre bu operasyon herşeyden önce BM tarafından istenen bir operasyondur ve üye ülkelerin oluşturduğu koalisyon tarafından yürütülmektedir ve bu ülkelerin tamamı NATO üyesi değildir'' ifadesini de kullandı. Alain Juppe, ''Dolayısıyla bu bir NATO operasyonu değildir, her ne kadar askeri müdahale ve planlama olanaklarına kullanıyor olsa da'' dedi. Konuşmasında operasyona katılan Fransız askerlerini de saygıyla anan Juppe, ''Muammer Kaddafi BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyarsa operasyon her an sona erebilir'' diye konuştu. -"KADDAFİ SİVİL HALKA SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR" Libya'ya yönelik uluslararası operasyonun Amerikalı komutanı Amiral Samuel Locklear, Amiral Locklear, operasyonun dördüncü gününde, Libya açıklarındaki koalisyonun amiral gemisi Mount Whintney'de düzenlediği basın toplantısında, ''Bugüne kadarki başarılarımıza rağmen Kaddafi ve ona bağlı kuvvetler sivil Libyalı halka saldırmaya devam ediyor'' dedi. Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin Ecdebiye, Mistrata ve Zaviye'den çekilmesi gerektiğini de söyleyen Amiral Locklear, Libya'nın doğusuna düşen F-15 uçağının 2 mürettebatının da ''koalisyon güçleri tarafından bulunduğunu'' sözlerine ekledi. -PUTİN'İN SÖZCÜSÜ: 'HAÇLI SEFERİ' İFADESİ PUTİN'İN KENDİ GÖRÜŞÜYDÜ Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, "Haçlı seferi" benzetmesini eleştiren Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in açıklamasının ise Rusya'nın resmi görüşünü yansıttığını kaydetti. Sözcü, ilgili herkesin uyacağı görüşün, Devlet Başkanı Medvedev tarafından açıklanan görüş olduğunu ifade etti. Putin ve Medvedev'in farklı açıklamaları, "Rusya'nın zirvesinde çatlak olduğu" yönünde yorumlara yol açmıştı.