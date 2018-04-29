Fransız turist, şoförü bayılan otobüsü uçuruma düşmeden son anda durdurdu

Avustralya'daki Alp Dağları'nda bir turist , şoförü bayılan bir otobüsü uçuruma düşmekten son anda kurtardı.

Avusturya polisine göre 21 turist taşıyan otobüs, 76 yaşındaki şoförü bayıldığında Avusturya'nın batısındaki Schwaz kenti yakınlarındaki Alp Dağları'nda seyahat ediyordu.

Hızla uçuruma doğru ilerleyen otobüsü içindeki Fransız bir adam son anda frene basarak yavaşlattı. Otobüs, yolun kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra tamamen durdu.

Otobüsteki dört yolcu hastaneye kaldırıldı.

Yerel basına göre otobüsü uçuruma düşmekten kurtaran kişi 65 yaşındaki bir Fransız turistti.

Şoför koltuğuna yakın oturan Fransız, koltuğundan fırlayıp şoför koltuğuna geçerek otobüsün 100 metrelik bir uçurumdan düşmesine engel oldu.

AFP'ye konuşan yerel polis teşkilatının sözcüsü, "Bir felaketin eşiğinden döndük" derken Fransız turistin refleksleri sayesinde otobüsün kurtulmasının "inanılmaz bir şans" olduğunu söyledi.

2004 yılında Avusturya'da yoldan çıkarak 30 metre aşağı düşen bir otobüste beş turist yaşamını yitirmişti.