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Fransız turist otel odasında ölü bulundu

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Fransız turist Guy Jan (70), kaldığı otel odasında ölü bulundu

20 Eylül 2018 23:58

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Fransız turist Guy Jan (70), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Olay, dün saat 04.00 sıralarında Yalı Mahallesi\'ndeki otelde meydana geldi. Tatil için Bodrum\'a gelen Fransız turist Guy Jan\'ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelenen otel çalışanları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Fransız turistin kaldığı odaya girince Jan\'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Jan\'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.  

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