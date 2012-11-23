Fransız taraftarlar PKK bayrağı açtı, tribünler birbirine girdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya konuk olan F.Bahçe'de Bekir İrtegün'ün golü sonrası sarı lacivertli taraftarların yaktığı meşaleler anons yapılmasına neden oldu. Maç sırasında Fransız taraftarlar PKK ve Yunan bayrağı açılınca Fenerbahçeli taraftarlar ve Marsilyalı taraftarlar birbirlerine girdi. Polis PKK bayrağı açan taraftaları gözaltına aldı. Kale arkasındaki bir grup sarı lacivertli taraftar sahaya girerken polis ve askerler olayları yatıştırmak için tribünlerin ön kısmına bir şerit çekti.

Meşale uyarısı

Yapılan uyarıda Fenerbahçe taraftarının meşale yakmaya devam etmesi halinde İngiliz hakem Atkinson'ın maçı durdurup erteleyebileceği belirtildi.

Fransa'daki Velodrome Stadı'nda oynanan maçta temsilcimiz Fenerbahçe, Bekir İrtegün'ün 40. dakikadaki harika rövaşatası ile 1-0 öne geçti.

Golden sonra kendilerine ayrılan bölümü tıka basa dolduran Fenerbahçeli taraftarların tribünde yaktıkları meşale sonrası uyarı anonsu yapıldı. Sarı lacivertli taraftarların meşale yakmaya devam etmesi halinde hakemin maçı erteleyebileceği belirtildi.

PKK bayrağı açıldı

Marsilya ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının 60. dakikasında Fransız taraftarların bulunduğu bölümde PKK ve Kürdistan bayrağı açılması gerginlik yarattı.

Yaklaşık 10 kişilik bir grup, yanlarında getirdikleri bayrağı açınca onlara yakın oturan Türk taraftarlar hemen tepki gösterdi. Kısa süren itiş-kakış ve kavganın sonunda güvenlik görevlileri bayrak açanları stat dışına çıkardı.

Yunan bayrağına büyük tepki

UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda bugün oynanan Olympique Marsilya - Fenerbahçe maçı öncesi Marsilya tribününde bir taraftarın Yunanistan bayrağı sallamasına Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Sarı lacivertli taraftarlar, bulundukları Ganay tribününden, Yunanistan bayrağının sallandığı kale arkası tribününe doğru yöneldi. Taraftarların çok sayıda koltuğu da kırıp tribünden aşağı atmasıyla güvenlik görevlileri olay yerine sevk edildi. Yapılan anonsta Fenerbahçeli taraftarlardan sakin olması istenirken, sahaya yabancı madde atılmaya devam edilmesi halinde maçın başlamayacağı belirtildi.

Yunanistan bayrağının indirilmesiyle olaylar büyümeden önlenirken, Fenerbahçe tribünlerinde de Filistin bayraklarının yer alması dikkat çekti.