Fransız siyaset bilimci Reynié: Anketler Macron'un kazanacağını gösterse de son dakika sürprizleri yaşanabilir

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Fransız siyaset bilimci Dominique Reynié, 10 Nisan’da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde anketler Emmanuel Macron’un yeniden seçileceğini gösterse de son dakika sürprizleri yaşanabileceğini söyledi.

Fondapol thinktank kuruluşunun başkanı Dominique Reynié, anketlerde Macron’un zaferi görülse de seçime katılımın çok önemli olduğunun altını çizdi. Reynié, Covid salgını ve Ukrayna’daki savaşın seçimi “belirsiz” bir hâle getirdiğini söyledi.

Fransa’nın prestijli üniversitesi Sciences Po’da profesör olan Reynié “Bu benzerleri gibi bir seçim değil ve sonuçların kesin olduğunu düşünüyorum” dedi.

Macron şu an anketlerde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ile ikinci tura kalacak ve ikinci turda seçilecek gibi görünüyor. Macron’un anketlerdeki yükselişinin arkasında Fransa’nın Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü olduğu belirtiliyor.

Reynié ise öte yandan savaşın ekonomik sorunlarının, artan yakıt fiyatlarının Fransız seçmenin cebini vurabileceğini hatırlattı. Reynié, “Geçim sorunlarını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor” dedi.