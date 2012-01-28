Fransız senatör pazarlıkta yakalandı

T24 - Fransa’da kabul edilen Ermeni soykırımı iddialarının inkarını suç sayan yasayı Sosyalist Parti grubu adına savunan Senatör Philippe Kaltenbach’ın rüşvet aldığına ilişkin gizli kamera kayıtları ortaya çıktı.







Ermenistan’daki soykırım iddialarıyla ilgili anıtı ziyaret eden, Fransa’da Senato’dan geçen inkâr yasasını Sosyalist Parti grubu adına savunan ve bu konuda yasa önerisi veren Clamart Belediye Başkanı ve Senatör Philippe Kaltenbach’ın rüşvet aldığı belirlendi.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; video kayıtlarında Philippe Kaltenbach, yoksullara verilmek üzere inşa edilen belediyeye ait sosyal konutlardan birini, bir tanıdığına verme garantisi karşılığında, 1000 Euro’yu cüzdanına koyarken görüntüleniyor.



Geçtiğimiz yıl aynı iddia nedeniyle Nanterre Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Kaltenbach’ın para alırken çekilen görüntüleri dün önce Le Figaro gazetesinin internet sitesinde, ardından da haber kanallarında gösterildi.



Kaltenbach’ın belediyedeki bürosunda çekilen 11 dakikalık videoda sosyalist politikacı, eski güvenlikten sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Abdülhaled’den, bir yakınına sosyal lojman tahsis edilmesi için 50 Euro’luk banknotlar halinde 1000 Euro alıyor. Kaltenbach’in görüntülerde sanki normal bir alışveriş yapılıyormuşçasına parayı sayıp cüzdanına koyması şaşkınlık yarattı.



Ermeni diasporasının yoğun olarak yaşadığı Clamart’ın sosyalist Belediye Başkanı Kaltenbach, tüm iddiaları yalanlayarak, videonun montaj olduğunu ve tüm bunların siyasi bir manipülasyondan ibaret olduğunu öne sürdü.



Videonun bilirkişi incelemesine tâbi tutulmasını isteyen Kaltenbach, “Muhammed Abdülhaled 2008 krizinin ardından çok büyük bir maddi sıkıntı yaşadı. Ben de kendisine 10 bin Euro borç vermiştim. O akşam borcunu geri getirdi. Bunu video montajla ben rüşvet almışım gibi gösteriyorlar” dedi.



Daha önce varlığı bilinen video, Kaltenbach’ın UMP’li rakibi Philippe Pezemec’in avukatı aracılığı ile Nanterre Savcılığı’na iletilmişti. Pezemec, suç duyurusunda bulunduğunu doğrulayarak, “Eğer bu olay doğruysa çok ciddi bir yolsuzluk” dedi.



YouTube’a düşen bu videonun yanısıra, aynı olayla ilgili ikinci bir gizli kamera kaydı da yine aynı site üzerinden yayınlanmaya başladı. Video üzerindeki uzman incelemesinin sonuçları birkaç gün içinde açıklanacak.



