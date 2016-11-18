Fransız sağının iki adayı: Türkiye AB'ye ait değil

Fransız sağının önde gelen adayları eski başbakanlar Allain Huppe, François Fillon ve eski Cumhurbaşkanı Nicola Sarkozy cumhurbaşkanlığı ön seçimlerinin başlamasına günler kala televizyondaki açık oturumda kozlarını paylaştı.

Açık oturumda puan toplayan Alain Juppe Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan mülteci geri kabul mutabakatını eleştirdi. Mutabakata Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varıldığını belirten Juppe, "Kabul edilmesi mümkün olmayan mutabakat şartlarına katlanmak zorunda kaldık”, dedi. Eski Fransa Başbakanı Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ‘uygun olmadığını' da sözlerine ekledi.

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ise "Bütün bu olanlara bir son vermenin zamanı geldi. Türkiye AB'ye ait değil" dedi. Mevcut Fransa yönetimi, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin sürüdürülmesinden yana.

Sarkozy geride kaldı

Muhafazakar adaylar arasındaki üçüncü televizyon açık oturumunda Avrupa politikası ile, dış politika ve Donald Trump'un ABD başkanlığına seçilmesinin muhtemel sonuçları da tartışıldı. Nicolas Sarkozy, 2007 yılındaki seçim kampanyasına Libya'nın maddi katkısından yararlandığı şeklindeki iddiaları ret ederek ‘böyle bir suçlamada bulunmanın yakışık almadığını', söyledi.

Açık oturumun ardından yapılan anketler, eski başbakanlardan 71 yaşındaki Alain Juppe ile 62 yaşındaki François Fillon'un rakiplerinden daha etkileyici bulunduğunu gösteriyor. ‘Le Point dergisi ile BFMTV televizyonunun ortak kamuoyu araştırmasına göre 61 yaşındaki Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy açık farkla üçüncü sırada kaldı.

Fransız sağının yedi cumhurbaşkanı arasındaki oylama pazar günü başlayacak. Adaylardan hiçbiri ilk turda oyların yarıdan fazlasını alamadığı takdirde seçme hakkına sahip bütün Fransızların katılma hakkının olduğu oylamanın 27 Kasım'da ikinci turu yapılacak.

Siyasi yorumcular tarafından, 2017 yılının mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin muhafazakâr bir adayla sağ popülist Marine Le Pen arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Libya bağlantısı iddiaları Sarkozy'nin peşini bırakmıyor

Libyalı işadamı Ziad Takieddine bir mülakatında Nicolas Sarkozy'nin içişleri bakanlığı sırasında beş milyon Euro'nun bulunduğu bir bavulu bakanlığa teslim ettiğini söylemişti. Sarkozy açık oturumu yöneten David Pujadas'ı haşlayarak, "Cezaevinde yatmış ve defalarca iftira cezası almış bir yalancının söylediklerine beni muhatap etmeye utanmıyor musunuz?”, dedi.

Nicolas Sarkozy daha önce ‘Le Figaro' gazetesine verdiği demeçte de yıllardır gündemde tutulan suçlamaları geri çevirmişti. Fransız basınında Libya bağlantısı ile ilgili iddiaların Fransız siyasetine gölge düşürdüğüne dair yorumlar yayınlanmıştı.

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DW, dpa/Rtr/AG, BÖ