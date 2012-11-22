Fransız radyosunda F.Bahçe marşı

TSİ 22.05'te başlayacak UEFA Avrupa Ligi maçı için dün Marsilya'ya gelen taraftarlara bugün de çok sayıda taraftar eklendi ve Marsilya sokakları renklendi.

Fenerbahçe lehine tezahürat yapan taraftarlar 106.8 frekansındaki yerel radyodan Fenerbahçe Marşı'nın çalınmasını istediler. Bu isteklerini kırmayan radyo DJ'i taraftarlara yanlarında CD veya cep telefonu ile laptoplarında yüklü marşın olup olmadığını sordu.

Taraftarlar Fenerbahçe Marşı'nı radyoculara verirken, radyodan ise Fenerbahçe Marşı çalındı ve ses dışarıya da verildi. Hoparlörden Fenerbahçe Marşı'nı dinleyen taraftarlar büyük keyif alarak marşa eşlik etti.

Cafelerde vakit geçiren taraftarlar maç saatini beklerken, Marsilyalı taraftarlar bu saate kadar ortalıkta gözükmediler. Otel ve cafede konuştuğumuz Marsilya halkı ise maçı Fenerbahçe'nin kazanacağını dile getirdiler.

Marsilya'nın düşüşte olduğunu ve çok sayıda sakatı bulunduğunu belirten görevliler, Fenerbahçe'nin 3-0 veya 3-1 gibi bir skorla galip geleceğini tahmin ettiler.

Kocaman’la 5 maçtır Avrupa yenilgisi yok

Fenerbahçe, şampiyonlar ligi’nden elendikten sonra yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı bir performans ortaya koyuyor. Aykut Kocaman yönetimindeki son 5 Avrupa kupası mücadelesinde yenilmeyen sarı lacivertliler, 3 kez kazandı, 2 de beraberlik aldı.

27 yıllık Fransız fobisi bitsin artık

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Fransız takımları karşısında son galibiyetini 1985’te 3-2’lik skorla Bordeaux önünde almıştı.

Fransızların derdi sakatlık

Gignac ve Remy gibi 2 önemli golcüsünden de yoksun kalan Marsilya, Fenerbahçe karşılaşması öncesi sıkıntılı.

Sarı lacivertlilerin rakibi Olympique Marsilya’da son hafta alınan Bordeaux yenilgisiyle moraller bozuk. Ayrıca Fransız takımının en golcü iki ismi olan Gignac ve Remy sakatlıkları nedeni ile bu akşam forma giyemeyecek.

Ligde alınan başarısız sonuçların ardından toparlanmak isteyen ve Avrupa’yı 2. plana atan Marsilya’da teknik direktör Elie Baup, hafif sakatlığı bulunan orta sahanın beyni Valbuena’yı da riske etmeyebilir. Yine Fransız temsilcisinde Nicolas N’Koulou’nun da baldırındaki sakaltık nedeniyle durumunun bugün belli olacağı belirtildi.