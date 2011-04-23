Fransız polisi şarapsız kaldı

T24- Fransa'da çevik kuvvetin mesai sırasında bira ve şarap içmesi yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı, geçen yılki bir öğrenci gösterisi sırasında polis memurlarını bira içerken gösteren fotoğrafların yuyımlanması üzerine bir genelgeyle alkol yasağı getirdi.

Fransız Polis Memurları Sendikası Başkanı Didier Mangione, İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta genelgenin üyeler arasında büyük öfke yarattığını belirterek polisin bu hakkına müdahale edilmemesini istedi.

Mangione, mektubunda, "Polis memurlarının toplumun diğer üyelerinden daha az ya da daha fazla bir alkol sorunu yok. Makul ölçüler içinde alkol tüketmelerine izin verilmeli" dedi.

Kumanyada bira



Sendika başkanı polis memurlarının halka açık olmayan yerlerde yemekte bira ya da şarap içmesine müsade edilmesini istedi.

Çevik kuvvet sendikasının Paul le Guennec de "Polis müdürleri önce kendilerine baksınlar. Yemekte bir bardak şarap içmek, insanların işlerini yapmasına engel olur mu? Polis müdürleri yemekte su mu içiyorlar?" dedi.

Fransız yasalarına göre, kamu çalışanları mesaide sadece bira ve şarap içebiliyor.

Yemekte alkol tüketimi, Fransız çalışma hayatı geleneğinin en önemli unsurlarından biri.

Fransız polisine kumanyalarında içecek olarak bira da veriliyor.