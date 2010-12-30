-FRANSIZ OYUNCU CARO ÖLDÜ CENEVRE (A.A) - 29.12.2010 - Fransız manken ve oyuncu Isabelle Caro'nun 17 Kasımda anoreksiya hastalığı yüzünden öldüğü açıklandı. 20 Minutes.ch isimli internet sitesindeki haberde, 28 yaşındaki sanatçının bu hastalıkla mücadele için çıplak poz verdiği hatırlatıldı ve ''Anoreksiya hastalığına karşı verdiği mücadelesiyle basının yakından tanıdığı Fransız oyuncu Kasım ayında hayata veda etmiştir'' denildi. Sitede, Caro'nun neden öldüğü tam olarak belirtilmezken, İsviçreli şarkıcı dostu Vincent Bigler, genç kadının öldüğünü doğruladı. Isabelle Caro, bu hastalığın kötülüklerini ortaya koymak amacıyla 2007'de Oliviero Toscani'ye çıplak poz vermiş ve 13 yaşından beri anoreksiya hastası olduğunu açıklamıştı.