Fransız ordusu Windows virüsüne yenildi

Fransa Savunma Bakanlığı bilgisayarlarına saldıran Conficker virüsü dolayısıyla ordunun bazı savunma sistemleri devre dışı kaldı.



Geçen yıl sonbahar aylarında Microsoft tarafından, Conficker isimli bilgisayar virüsüne yönelik yapılan uyarılara kulak asmayan Fransa, virüs dolayısıyla sıkıntılı günler geçirdi.



İki hafta boyunca bakanlığın ağlarında dolaşan virüs sebebiyle ülke savunmasına yönelik ancak detayları belirtilmeyen bazı güvenlik sistemleri kullanılamadı. Savunma Bakanlığı ağına girmesinden iki gün sonra Villacoublay Hava Üssü'ne ulaşan virüs dolayısıyla savaş uçakları da kalkış yapamadı.



Bakanlık uzmanları, virüsün ağa nasıl bulaştığını ve bundan kaç bilgisayar ve bilgi sisteminin etkilendiğini tespit etmeye çalışıyor. (AA)